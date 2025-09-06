Mbappé iguala el récord de goles de Henry y va tras la cima histórica de Francia

Kylian Mbappé alcanzó los 51 goles con la selección francesa en el triunfo 0-2 ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Tras su anotación, igualó la marca de Thierry Henry como segundo máximo goleador histórico de Les Bleus y se colocó a solo seis tantos de Olivier Giroud, quien lidera la tabla con 57. Además, el del Real Madrid consiguió esta hazaña en solo 91 partidos, mientras que el exdelantero del Arsenal y el Barcelona necesitó 123 para alcanzar el mismo registro.

El partido, correspondiente a la primera jornada de las Eliminatorias Europeas, finalizó con victoria de Francia por dos tantos. El primer gol lo anotó Michael Olise en el minuto 10 y Mbappé sentenció el encuentro en el 82: recibió un pase largo de Tchouaméni, controló cerca del área, superó a un defensor y definió colocado con la pierna derecha ante el arquero ucraniano.

Tras el histórico gol, Mbappé manifestó: "¡Un reconocimiento para Titi (Henry)! Pero ahora quiero superarlo (risas). Es un honor igualar a un jugador como Thierry Henry. Todos sabemos lo que representa para nosotros los franceses, especialmente para los delanteros. Alcanzar esta cifra tan pronto es algo increíble, pero quiero seguir y, sobre todo, ganar partidos y títulos". Además añadió: "El récord está cerca, pero no pienso en ello ahora mismo. Ser el máximo goleador de la selección no es poca cosa".

Ranking oficial de goleadores galos

El ranking oficial de los goleadores históricos con la selección francesa es liderado por Olivier Giroud, quien suma 57 tantos en 137 partidos internacionales. Mbappé y Henry comparten el segundo puesto con 51 goles, seguidos por Antoine Griezmann (44) y Michel Platini (41).

Olivier Giroud con Francia. Robert Ghement Agencia AP

Giroud, quien además sobresalió por su regularidad y múltiples participaciones en torneos importantes, podría tener difícil su regreso a la absoluta. Aunque volvió a la Ligue 1 para vestir los colores del Lille esta temporada, hay una fuerte competencia en ataque, donde destacan Mbappé y Thuram principalmente en su posición habitual.

Por su parte, Kylian necesita siete tantos para romper el récord y, debido a su gran nivel combinado con la regularidad goleadora que le caracteriza, podría muy pronto hacerse con la cima. Sin embargo, siempre será reconocida la importancia de Olivier Giroud dentro de la historia del fútbol galo, siendo clave en la conquista de la Copa del Mundo en Rusia 2018.