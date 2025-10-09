Mbappé presume de su buena relación con Vinícius

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid confesó que su relación con su compañero Vinícius Júnior es "muy buena", incluso "mejor este año", porque se conocen "mucho más", y defendió que "cuando tenga un problema grave" con el brasileño, se lo dirá.

"Dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel, pero tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocemos mucho más. Es un grandísimo jugador y una buenísima persona", expresó el atacante en un avance publicado este jueves de su entrevista a Movistar+ junto a Jorge Valdano que se emitirá íntegra este domingo.

Mbappé ve "normal" que se hable de ellos, aunque insistió en que tanto el brasileño como el francés tienen "el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos". "Y si queremos ganar títulos tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo", comentó.

"Lo normalizo porque cuando tenga un problema grave, que espero que no pase, se lo diré, la gente lo escuchará, pero esto no es grave", concluyó el delantero francés respecto a su relación con Vinícius Júnior en el Real Madrid.