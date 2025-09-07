Mediapro culpa al Rayo Vallecano por el apagón del VAR durante el partido contra el Barça: “La toma de corriente no era suficiente”

Problemas de suministro eléctrico impidieron el funcionamiento del sistema de videoarbitraje (VAR) durante la primera parte del partido entre Rayo Vallecano y FC Barcelona, disputado en el Estadio de Vallecas. En un comunicado técnico, Mediapro responsabilizó al club local por no proporcionar una toma de corriente con capacidad suficiente para operar la Unidad Móvil del VAR.

La investigación interna reveló deficiencias críticas en el suministro eléctrico, lo que imposibilitó el arranque del sistema desde el inicio del encuentro. Los técnicos de Mediapro realizaron múltiples intentos para estabilizar el servicio, pero las limitaciones estructurales del estadio impidieron cualquier solución inmediata.

Durante el intermedio, el equipo técnico logró implementar soluciones específicas: se conectó un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y se utilizó un adaptador con sensibilidad de 300mA, lo que permitió reactivar el VAR para la segunda mitad del partido.

Tras realizar pruebas exhaustivas, Mediapro confirmó que el equipamiento no presentaba fallos internos. Todas las verificaciones posteriores fueron satisfactorias, lo que centró el origen del problema exclusivamente en las condiciones eléctricas del recinto.

La empresa ha remitido un informe detallado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que será la encargada de evaluar las conclusiones técnicas y determinar si procede alguna acción administrativa.