El mensaje de Flick a Lamine Yamal antes del Barcelona - PSG: "No se trata sólo de jugar al fútbol con el balón..."

Lamine Yamal reapareció el pasado domingo en el partido contra la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 7 de Liga. Se había perdido cuatro encuentros por su lesión en el pubis, cuatro victorias del Barcelona: 6-0 al Valencia, 3-0 al Getafe, 1-2 al Newcastle en Champions y 1-3 ante el Oviedo. Al minuto de su regreso, ya hizo la jugada que terminó por definir el duelo contra los donostiarras, en la que asistió a Lewandowski para el 2-1 definitivo.

Todos los titulares se los llevó el joven de 18 años. No es nada nuevo. Parece que con Lamine Yamal funciona, y que incluso le gusta, lo que no es aconsejable con otros jóvenes, los halagos en exceso, que sean el centro de todas las miradas. Hay muchos casos de futbolistas a los que les afectó, en el mismo Barcelona están Bojan o incluso Ansu Fati, que todavía es muy joven y está teniendo un gran arranque con el Mónaco, donde está cedido. Lamine ahora es una realidad, pese a su edad, segundo en la votación del Balón de Oro, pero ya sucedía antes. Hansi Flick lleva un par de años respondiendo a la pregunta de si su extremo es el futbolista más determinante del mundo. Y el técnico alemán volvió a poner cordura en la locura que es el fútbol. "Es un jugador excepcional", dijo. Y luego llegaron los matices: “Que Lamine es 'super, super, super'... No me gusta eso. Es excepcional, pero también en nuestro equipo tenemos más jugadores de este nivel. Tiene 18 años y para mí debe centrarse en trabajar duro. No siempre es fácil", afirmó el entrenador, para dar a continuación un consejo a un futbolista que apenas acaba de empezar su carrera: "Con talento puedes llegar hasta cierto punto, pero para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro. No se trata sólo de jugar al fútbol con el balón, también se trata de defender. Y esto es lo que necesitamos de cada jugador. También de un gran jugador como él", recalcó Flick, que sabe el tipo de futbolista que tiene a sus órdenes e intenta que no se le despiste. El preparador azulgrana siempre pone el grupo por encima del individuo.