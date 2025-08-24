Le meten cuatro goles, cambia su camiseta con un rival y la reportera le pregunta por el triunfo

A lo largo de su historia, el futbol no has dejado nos ha dejado historias imborrables, épicas, trágicas, goles imposibles o jugadas memorables. Pero también situaciones de lo más surrealista. Y eso es lo que ha sucedido este fin de semana en la Bundesliga al término del partido entre el Eintracht de Frankfurt y el Werder Bremen.

Nada más terminar el encuentro, el capitán del equipo local Marco Friedl, se intercambió la camiseta con un jugador rival, con la que acudió a la entrevista post partido para evitar salir en pantalla con el torso desnudo, lo que provocó la confusión de la periodista que le preguntó por la victoria cuando en realidad había perdido 4-1, algo que el futbolista no se tomó del todo bien. El "tierra trágame" de la periodista no ha tardado en dar la vuelta al mundo.

“¿Contento con la victoria?” preguntó la reportera. Friedl, con el rostro de quien había sufrido una goleada, apenas pudo esbozar una reacción incrédula.

Lo que había descolocado a la periodista fue que el zaguero vestía la camiseta del Eintracht, tras intercambiarla al final del encuentro con el arquero rival, Michael Zetterer.

El futbolista se lamentó del error de la reportera moviendo la cabeza, pero aceptó las disculpas de la periodista, a quien le dio la mano para continuar la charla tras el 'incómodo momento'.