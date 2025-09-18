La millonaria cantidad que deberá pagar Dani Alves a los Pumas tras perder demanda en el TAS

El golpe final ha llegado desde Suiza. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) notificó a Pumas de la UNAM, equipo mexicano, que la disputa contractual contra Dani Alves se resolvió a su favor, así valida la rescisión de contrato por "justa causa" y ordena al brasileño pagar una indemnización millonaria por los daños ocasionados a la institución.

El comunicado oficial del club, emitido el 1 de septiembre de 2025, detalló que la resolución revoca la decisión previa de la FIFA, que había favorecido al jugador en 2024, y establece que Alves deberá compensar económicamente al equipo universitario. La cifra exacta no se reveló, pero se confirmó que supera ampliamente lo que había marcado el fallo anterior.

¿Por qué Pumas demandó a Dani Alves?

El fichaje de Dani Alves en julio de 2022 fue recibido como un golpe mediático para la Liga MX. Sin embargo, apenas seis meses después todo se desplomó. En enero de 2023, el brasileño fue detenido en Barcelona acusado de violación, justo cuando aún tenía contrato vigente con los Pumas.

Dani Alves, durante el juicio EUROPAPRESS Europa Press

La directiva universitaria decidió entonces rescindir el acuerdo de manera inmediata, argumentando una "justa causa" contemplada en las cláusulas 14 y 15 del contrato, que especificaban sanciones en caso de que el jugador se viera envuelto en un escándalo público que dañara la imagen del club. Además de poner fin al vínculo, la institución inició una reclamación formal para obtener una compensación económica por los perjuicios causados.

De la FIFA al TAS: un largo proceso legal

Tras la rescisión de contrato, el primer capítulo del pleito se dio en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. En mayo de 2024, el organismo internacional falló a favor de Dani Alves, lo que redujo la indemnización a apenas 159.677 dólares más intereses, muy lejos de los cinco millones que reclamaba el club.

Pumas no aceptó esa resolución y llevó el caso al TAS. Después de una audiencia celebrada en marzo de 2025, el tribunal emitió su laudo definitivo el 1 de septiembre del mismo año. La decisión revocó lo dictado por la FIFA y validó que la rescisión de contrato fue con justa causa, obligando al brasileño a pagar una suma mucho mayor a la fijada inicialmente.

¿Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas?

El club mexicano había reclamado una indemnización de 5 millones de dólares, cifra estipulada en el contrato como penalización en caso de incumplimiento. A ello se sumaba el reembolso de 1.125.000 dólares correspondientes a un segundo pago de derechos de imagen que Alves recibió apenas días antes de su arresto en Barcelona.

Aunque el TAS no reveló públicamente la cantidad exacta, en su comunicado confirmó que el monto es superior al fijado por la FIFA y está alineado con lo solicitado por Pumas. Con ello, la deuda del brasileño rondaría los 6 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de pesos mexicanos), una cifra que representa uno de los fallos más severos de los últimos años en un litigio entre un futbolista y un club en la Liga MX.