El millonario hobby de Bellingham mientras se recupera: ¡40 millones y ya van tres!

Jude Bellingham sigue inmerso en el proceso de recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado 17 de julio en su hombro izquierdo. Así, el inglés, que no deja de trabajar en Valdebebas, suele mostrar en redes sociales como va su recuperación mientras se espera que continúe de baja al menos otras cuatro semanas.

Pero mientras el Bernabéu ansía su regreso, el futbolista parece haber encontrado un millonario pasatiempo: coleccionar mansiones. Una de ellas de ellas en su tierra.

Con barbería incluida

A sus 22 años, Bellingham está levantando una mansión valorada en más de 8 millones de euros (alrededor de 9.360.000 de dólares) en Barnt Green, su localidad natal próxima a Birmingham. El complejo residencial se extiende sobre un terreno de casi una hectárea y se ubica en una de las zonas más exclusivas y tranquilas del condado de Worcestershire. Las viviendas se encuentran en una calle arbolada y discreta, rodeadas de otras mansiones multimillonarias, a menos de 1.6 kilómetros del centro del pueblo.

El proyecto no solo destaca por su magnitud y ubicación, sino también por el fuerte vínculo familiar de Bellingham. El futbolista ha ordenado construir una casa independiente junto a la suya para sus padres, reafirmando el papel fundamental que su familia ha tenido en su desarrollo personal y profesional.

Uno de los detalles más singulares de esta nueva residencia de Jude Bellingham será una habitación diseñada como barbería, un espacio exclusivo para el cuidado personal del futbolista, según ha revelado una fuente cercana al equipo de construcción al diario The Sun.

32 millones de puro lujo

Pero por si esto fuera poco, el jugador británico también ha adquirido dos mansiones en una de las zonas más lujosas de Madrid. En concreto, Bellingham ha comprado dos mansiones en una de las zonas más caras de uno de los barrios más caros de Madrid, La Moraleja, con un precio de 16 millones de euros cada una, 32 millones en total.

Según adelanta Vanitatis, las viviendas se encuentran muy cerca del Real Club de Golf. Una de ellas servirá como hogar para el futbolista, mientras que la otra será para su madre Denise. Ambas casas lucen con un aspecto ultramoderno y destacan los grandes ventanales que dan al jardín y a la piscina. Otro detalle son los ascensores interiores.

Cada una de las viviendas cuenta con 1.000 metros cuadrados construidos y 3.000 metros más de parcela. En cuanto a habitaciones, tienen siete baños que cubren las necesidades de las siete habitaciones que hay por mansión, además de un garaje con cuatro plazas de párquing. Tampoco faltan piscinas cubiertas y descubiertas, saunas, gimnasios, bodegas o salas de cine.

Se trata de dos impresionantes villas que forman parte del proyecto The Trilogy, del despacho de arquitectos Threeseven y Fran Silvestre. La firma propone un conjunto de tres mansiones -de las cuales dos ya pertenecen al futbolista- construidas con “diseños elegantes y modernos. A través de una arquitectura actual que conecta con la belleza del paisaje natural, se incorporan los más altos estándares de calidad”.

De momento, el proyecto sigue en construcción pero el futbolista y su madre, Denise, sigue muy de cerca el avance de las obras.