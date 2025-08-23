La misteriosa furgoneta de Sergio Ramos que se pasea por Madrid y asombra a Mbappé: "Me pediste que vuele..."

Sergio Ramos ha revolucionado las redes sociales con un enigmático mensaje en una imagen que no pasó inadvertida para Kyliam Mbappé. El delantero francés publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se puede ver una furgoneta circulando por la Cibeles y mencionando al que fuera capitán del Real Madrid. Minutos más tarde fue el propio central el que publicó otra historia similar esta vez en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

El mensaje de Mbappé Instagram

En la imagen de puede ver una furgoneta negra con el logo SR93 y una llamativa frase: "Tú me pediste que vuele...".

Muy asiduo a compartir contenido en redes sociales, el central español subió una imagen en su perfil de Instagram que inmediatamente atrajo la atención. Se trata de una fotografía en blanco y negro en la que aparece con la espalda desnuda y el mismo mensaje. Además añadió “Coming soon…” y el hashtag #SR93.

Sin decir nada más, Sergio Ramos dejó ahí la imagen y sus seguidores no tardaron en tratar de descifrar lo que quería decir. Las especulaciones se desataron. Muchos consideraron que se traba del un claro mensaje en el Real Madrid ya que el vehículo llega hasta el mismo estadio, otros que era un guiño a México pero todo parece indicar que se trataría de una campaña publicitaria de su marca o algún evento musical que podría llevarse a cabo en el Bernabéu.

Esto último empezó a coger fuerza tras las reacciones de Ovy on the Drums-productor musical y compositor colombiano-, Omar Montes o Félix Klain. "Que estás tramando Capi", "Llevo todo el día viendo esta furgoneta por Madrid, ¿Que está pasando hermano?" o "¿Esto que es Sergio Ramos?", escribieron en sus perfiles de Instagram.