La modelo "X" que reveló la infidelidad de Neymar vuelve a la carga y desvela mensajes privados de Messi: "A escondidas..."

La modelo de Onlyfans que afirmó que Neymar había engañado a su novia embarazada con ella ahora vuelve a la la carga asegurando que la superestrella del fútbol, Leo Messi le rogó conocerla a través de las redes sociales.

Fernanda Campos asegura que la leyenda argentina estaba desesperada por verla a escondidas de su mujer Antonela Roccuzzo. Una revelación que se produce justo cuando aumentan los rumores de que el ex jugador del Barça y su esposa estarían esperando su cuarto hijo.

"¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela!", avisó Fernanda Campos al dar a conocer su relación con Neymar. "Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora", dijo.

Un aviso que obligo a Neymar a disculparse publicamente . "Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo. Me atrevo a decir que me equivoco todos los días, dentro y fuera de la cancha. Pero mis errores en mi vida personal, los resuelvo en mi casa, en mi intimidad con mi familia y amigos. Todo eso afectó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé con seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que hoy es mi familia. Llegó a su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública", escribió en Instagram.

Unas disculpas que no sirvieron de mucho ya que el pasado mes de noviembre, Bruna Biacardi anunciaba su ruptura a través de sus redes sociales. “Este es un asunto particular, pero, como diariamente, me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, escribió en su perfil de Instagram en el que acumula más de nueve millones de seguidores.

Los mensajes privados de Messi

Ahora Fernanda Campos, dispara contra Messi. La modelo ha asegurado a sus 730.000 seguidores de Instagram que Messi inició el contacto cuando le envió un mensaje. Ella afirma que la estrella le rogó: "¿Dónde puedo verte?. ¿Dónde vives en Brasil?". "Le di like en algunos de sus posts y listo, me envió un mensaje", añadió. De ese modo, trató de justificar el comienzo de un ida y vuelta con el capitán de la selección argentina.

¿Se verá obligado también el argentino a aclarar este supuesto flirteo?