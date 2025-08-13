Montse Tomé habla alto y claro sobre Jenni Hermoso y La RFEF: "Ha faltado a su palabra..."

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) oficializaba el pasado lunes lo que edra un secreto a voces: Montse Tomé dejaba de ser la entrenadora de la selección española femenina de fútbol y Sonia Bermúdez la relevaba en el cargo.

La decisión se concretó durante la junta directiva de la RFEF. Reyes Bellver y María Pry, la máxima responsable de fútbol femenino del ente federativo y su coordinadora deportiva de selecciones femeninas, respectivamente, anunciaron la medida. La determinación de prescindir de la entrenadora asturiana venía desde antes de la Eurocopa de este verano.

La jugadoras, claves en su salida

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, delegó la decisión en Reyes Bellver, quien oficializó un cambio en el que el peso de la jugadoras ha sido clave. Prueba de ello y de que no contaba con el respaldo del vestuario, es que ni una sola de las futbolistas de La Roja se ha pronunciado sobre su salida no ha reaccionado a su carta de despedida.

Un silencio atronador que ha sido duramente criticado en redes sociales y al que la asturiana resta importancia en la primera entrevista tras su cese. "Siempre me he sentido muy respetada. No le doy importancia a que no se hayan despedido en redes sociales", comenzaba afirmando en El Larguero. "¿Si las jugadoras han decidido mi cese? No diría que eso sea así", añadió.

Una comprensión que no tiene con la RFEF con la que no oculta su decisión, especialmente por las formas con las que se ha llevado a cabo su salida.

"Ha faltado a su palabra"

La ex seleccionadora ha reconocido la "decepción" que siente con Rafael Louzán y la Federación "por cómo se ha llevado todo".

"No me esperaba un proceso tan largo. Creo que se ha faltado un poco a la palabra que él -Louzán- especialmente me había dado sobre la continuidad", apunta la ya ex seleccionadora.

"He sentido que estaba contento con mi trabajo, pero todo lo que ha sucedido después de la final son cosas que me han costado asimilar, aunque entiendo perfectamente", añadía. "Si entra gente nueva a la RFEF y buscan otro rumbo, eso es entendible. Pero lo cierto es que ese mensaje yo no lo tenía tan claro. A mí se me había transmitido otra cosa", puntualizaba.

“Me había transmitido confianza. Si se hacía una buena Eurocopa, como me había dicho a mí y transmitió, me dijo que continuaría antes de comenzar la Eurocopa. Ha incumplido su promesa”.

Tomé ha revelado que se enteró de su destitución el propio lunes a mediodía a través de un "mensaje a mis agentes". "Nadie de la Federación se ha puesto en contacto conmigo para anunciarme la no continuidad. No he tenido la claridad en el mensaje que yo esperaba. Pero el fútbol es así", completaba.

La selección no es de una jugadora

La final perdida frente a Inglaterra en la Eurocopa y el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París han podido ser una de las principales causas del despido. Jenni Hermoso fue la gran ausencia de la selección española para esta Eurocopa femenina 2025, ocho atacantes, pero ninguna de ellas era Jenni Hermoso sin embargo Tomé no considera que haya influido en su salida.

"Siento que esto tenía que ser profesional, considero que lo es", comenta Montse Tomé en la entrevista concedida a 'El Larguero' sobre su relación con Jenni Hermoso. "Una opinión de una jugadora, da igual el nombre que tengas. Una selección no es de una o dos jugadoras, es de 23", explica la seleccionadora sobre sus polémicos "vetos" en las convocatorias en lo que parece un claro mensaje a la madrileña.

"Mi naturalidad ha sido gestionar desde la igualdad, cada una es diferente", detalla Montse Tomé sobre cómo ha gestionado el vestuario completo de la selección española. "Un día estas y mañana no estas, independientemente como te llames", comenta la ex-seleccionadora nacional sobre las jugadoras que van a la selección y las que dejan ir.

Montse Tomé recuerda que incluso tuvo que declarar en el juicio del 'Caso Rubiales' para hablar de la no convocatoria de Jenni Hermoso algo que no le sentó demasiado bien. "He tenido que ir a un juicio a defender por qué no venía una jugador. No me dolió, me pareció raro sinceramente", sentencia Tomé.