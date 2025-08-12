Montse Tomé rompe su silencio tras ser fulminada por la RFEF mientras las futbolistas callan: "En paz..."

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) oficializó este lunes lo que edra un secreto a voces: Montse Tomé dejaba de ser la entrenadora de la selección española femenina de fútbol y Sonia Bermúdez la relevaba en el cargo.

Más Noticias Fútbol La Federación no renueva a Montse Tomé y nombra a Sonia Bermúdez como seleccionadora

La decisión se concretó durante la junta directiva de la RFEF. Reyes Bellver y María Pry, la máxima responsable de fútbol femenino del ente federativo y su coordinadora deportiva de selecciones femeninas, respectivamente, anunciaron la medida .La determinación de prescindir de la entrenadora asturiana venía desde antes de la Eurocopa de este verano.

La jugadoras, claves en su salida

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, delegó la decisión en Reyes Bellver, quien oficializó un cambio en el que el peso de la jugadoras ha sido clave. Prueba de ello y de que no contaba con el respaldo del vestuario, es que ni una sola de las futbolistas de La Roja se ha pronunciado sobre su salida no ha reaccionado a su carta de despedida.

Montse Tomé, en el cargo desde que relevó a Jorge Vilda en septiembre de 2023, tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dirigió a España a la conquista de una Liga de Naciones, un subcampeonato de Eurocopa y la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos.

Además, ha situado a la selección española como número uno en la clasificación mundial de la FIFA de selecciones femeninas de fútbol, por delante de Estados Unidos, Suecia e Inglaterra.

Sin embargo, sus aplausos a Rubiales aún resuenan y el vestuario se había convertido en un auténtico polvorín tras haber prescindido de varios pesos pesados y , en especial de Jenni Hermoso, cuya sombra ha sido demasiado alargada para la seleccionadora. De hecho, la madrileña ha sido protagonista de cada una de sus listas desde aquella primera el 18 de septiembre de 2023.

"En paz..."

Horas después de ser fulminada por la RFEF, la asturiana rompía su silencio en redes sociales. "Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos”.

Un mensaje en el que también se ha acordado de las jugadoras de la selección: "Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y menos buenos". Y una frase para recalcar que se marcha "FELIZ y en PAZ".

La asturiana se despide en su mensaje agradecida y asegurando que aunque se cierra un etapa, "toda mi energía e ilusión, están puestas en el futuro que empieza hoy".

Una etapa que en la selección deja muchas dudas y es que las criticas a la RFEF por no haber llevado una renovación total y recurrir a otra aplaudidora de Rubiales -estaba sentada junto a Montse Tomé en la polémica asamblea- no se ha hecho esperar.