Mourinho asegura un nuevo fichaje para el Fenerbahçe procedente de la Premier League

José Mourinho mueve el tablero del mercado en Europa. El técnico portugués ha logrado encaminar un fichaje clave para el Fenerbahçe, con el que busca reforzar su proyecto en Turquía y enviar un mensaje claro de ambición continental. El club otomano ha conseguido adelantarse a rivales de peso como Ajax, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Porto, consolidándose como el destino más atractivo para el futbolista que necesitaba un nuevo impulso.

El elegido es Edson Álvarez, mediocampista mexicano del West Ham, que llegará cedido al Fenerbahçe con una cláusula de compra incluida en la operación. Fabrizio Romano ha confirmado el acuerdo con su tradicional 'here we go', detalla que el club turco cubrirá el salario completo del jugador y tendrá la opción de hacerse con sus derechos de forma definitiva. En las próximas horas, el futbolista volará a Estambul para realizar los exámenes médicos y cerrar así el traspaso.

Edson Álvarez, el líder que buscaba Mourinho

Capitán de la Selección de México y con 27 años de edad, Álvarez se ha consolidado como uno de los mediocampistas defensivos más fiables. Forjado en el América de México y con pasos destacados en el Ajax y West Ham, combina fuerza física, inteligencia táctica y liderazgo dentro del vestuario. Sus cualidades le convierten en un futbolista fundamental rumbo al Mundial de 2026, donde Javier Aguirre lo considera pieza intocable.

El fichaje no se entiende sin la figura de José Mourinho. El portugués tomó un papel protagónico en las negociaciones y llamó personalmente al jugador para comunicarle que su llegada era una prioridad absoluta. Esa confianza y el hecho de ser una petición expresa del entrenador terminaron por convencer a Álvarez.

Hugo Sánchez advierte a Edson Álvarez sobre Turquía

Mientras Mourinho descarta distracciones como el rumor de Neymar, otro protagonista del fútbol mexicano entró en escena, Hugo Sánchez. El histórico delantero advirtió que los contratos en el fútbol turco pueden ser "extraños" y recomendó al futbolista asesorarse bien antes de firmar. "Debe tener mucho cuidado que el abogado lo asesore muy bien, porque a muchos jugadores los han engañado", señaló el Pentapichichi.