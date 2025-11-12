Muere un futbolista de 18 años al ser alcanzado por una bala mientras su hermano limpiaba un arma

Una nueva tragedia sacude al fútbol. Un joven futbolista ha muerto tras ser alcanzado por una bala que se cree fue disparada accidentalmente por su hermano menor mientras limpiaba un arma.

Wanderson Brandao de Sousa, de 18 años, murió en su casa familiar en la ciudad de Aragoiania, en el estado de Goiás, en el centro de Brasil. Según los informes, la bala impactó en el cuello de Wanderson, causándole la muerte instantánea. El personal sanitario acudió al lugar pero no pudo hacer nada para salvarlo.

La policía confiscó el arma, aunque aún se desconoce quién era su propietario.

Wanderson jugaba de lateral izquierdo en el Aragoiania FC, tras haberse formado en las categorías inferiores del club. Tras su fallecimiento, el director deportivo del club, Silvan Rodrigues Castro, suspendió todas las actividades del equipo. Un portavoz del club dijo: “Wanderson Brandao de Sousa. Nuestras condolencias a su familia y amigos. Que Dios consuele nuestros corazones”.

Investigan a su hermano de 16 años

Su hermano de 16 años aún no ha sido interrogado por la policía, pero según informes locales, la policía se centra en la teoría de que una bala perdida del rifle que estaba limpiando impactó a su hermano mayor en el cuello en un trágico accidente. La investigación también examina las circunstancias del tiroteo y la procedencia del arma utilizada en el accidente

Todavía no está claro a quién pertenecía el arma, que ha sido incautada por la policía. la intervención del personal sanitario pudo hacer nada para salvarlo. Una vez esclarecida la dinámica de los hechos, la investigación está tratando de averiguar el origen del arma de fuego que disparó el tiro mortal. El joven sospechoso de haber apretado el gatillo aún no ha sido interrogado, y se le acusa de homicidio involuntario, es decir, que no hubo intención de matar.

«El hermano que disparó está en estado de shock», según los responsables de la investigación.

Varios clubes de fútbol de la región enviaron sus condolencias.