Muere Manolo Cardo, el tercer entrenador con más partidos en la historia del Sevilla

El Sevilla ha comunicado el fallecimiento del Manolo Cardo, de 85 años, entrenador del primer equipo entre 1981 y 1986 y tercer técnico que más partidos oficiales ha dirigido en la historia del club, 200, sólo superado por Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205).

Cardo, un producto de la feraz cantera de Coria del Río, fue un centrocampista que disputó una cuarentena de partidos de Primera División con el Sevilla a comienzos de los sesenta, antes de continuar su trayectoria como jugador en clubes más modestos como el Recreativo de Huelva, el Algeciras y el Avilés Industrial.

En diciembre de 1981, cuando entrenaba al filial sevillista, se hizo cargo de forma provisional del primer equipo tras la destitución del laureado Miguel Muñoz, pero esa interinidad duró cinco años tras un formidable debut en La Romareda ante el Zaragoza, al que goleó por 1-4.

Con unos planteles de bajo coste y sustentados en la cantera -jugadores que serían internacionales Francisco, Nimo, Serna, Álvarez, Ramón Vázquez, Jiménez o Rafa Paz, y otros jugadores de club como Blanco, Ruda o José Luis-, Cardo condujo al Sevilla a dos clasificaciones europeas consecutivas gracias a un fútbol técnico e incluso preciosista.

Tras un lustro en el banquillo del Sevilla, el conocido cariñosamente como "Cateto de oro" siguió su carrera en el Cádiz, Las Palmas, Recreativo, Xerez y Atlético Marbella, donde se retiró al término de la temporada 1995/96.

En un comunicado difundido en su web oficial, el club hispalense ha recordado que distinguió a Manolo Cardo con el "I Banquillo de Oro" por haber "impulsado al Sevilla desde la persistente mediocridad hasta la pujanza deportiva". "El legado que deja Manolo Cardo en el Sevilla FC es inconmensurable, memoria perenne escrita con letras de oro en la historia sevillista. El club quiere trasladar su más sentido pésame a toda su familia y allegados. Descanse en paz", señaló la entidad sevillista.