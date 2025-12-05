Olvidos, “bolas calientes” y el desastre monumental de España: mitos y verdades de los sorteos mundialistas

La selección española de fútbol conocerá este viernes (18.00 horas) sus primeros rivales en el Mundial del próximo año 2026. El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 definirá los tres combinados nacionales a los que la selección española se medirá en la primera fase, así como el posible recorrido de los de Luis de la Fuente en el campeonato, que se disputará entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio.

El John F. Kennedy de Washington D.C. se convertirá hoy en el centro del mundo. Todo está listo para el sorteo la Copa del Mundo que desvelará como cómo quedan conformados los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Las selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos según su posición en el ránking FIFA, con la excepción de los vencedores de la repesca que irán directamente al bombo 4 y EEUU, México y Canadá, los países anfitriones, que van directamente al bombo 1 junto a España y las demás cabezas de serie: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Será el momento de conocer los rivales de La Roja en un sorteo que separa a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, sólo podrían enfrentarse en la final. Además, los de Luis de la Fuente evitarán tanto a Francia como Inglaterra hasta semifinales.

Un acontecimiento mundial que ha dejado grabadas un sinfín de anécdotas en la historia del deporte rey.

De la mano inocente del nieto de Jules Rimet en 1938 a la presencia de Vladimir Putin y Diego Maradona en el sorteo del Mundial 2018, pasando por el monumental fiasco de España en el del Mundial de 1982, los sorteos del Mundial tienen una historia rica en anécdotas y polémicas.

12 curiosidades, mitos y fiascos de los sorteos mundialistas

1.En la primera edición llevada a cabo en Uruguay en 1930, el sorteo se realizó increíblemente cuatro días antes del inicio de la competición. No pudo hacerse hasta saber qué países llegaban a disputarlo. Una vez confirmados todos, se llevó a cabo en Montevideo y se definió el formato de la competición.

2.En Francia 1938 el protagonista del sorteo era un niño, encargado de elegir los sobres de las urnas, la misma situación se repitió en otros sorteos años después. En esa edición eran 16 equipos y fue la primera vez que se implementó la eliminación directa a partir de los octavos de final, además se jugarían los partidos en más de una sede.

3. El primer sorteo en ser retransmitido en directo por televisión fue de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, que se realizó en el Royal Garden Hotel de Londres. Hubo 5 selecciones de latinoamérica, 10 europeas, y 1 asiática. No hubo representantes de África. De hecho, varios países de este continente estuvieron a punto de boicotear el campeonato por no tener representantes

4. En Suecia ‘58″ la encargada de realizarlo fue una azafata, mientras que en Suiza ‘54″ directamente no hubo misterio ni bolas, porque a los países se los ubicó de forma arbitraria en pares que no debían enfrentarse y así se fueron conformado las zonas.

5. Alemania Federal vs. Alemania Democrática en 1974. Para el Mundial de 1974, se hacía mucho hincapié en la seguridad porque en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 se había producido la matanza de atletas israelíes por parte de los terroristas palestinos. El sorteo se realizó en el salón principal del Radio für Hessen de la ciudad de Frankfurt, con una ceremonia acompañada del coro berlinés Schöneberger Sängerknaben.

Lo más llamativo fue que Detlef Lange, el niño miembro del coro que se encargó de sacar las bolas y definir la suerte de los 16 equipos participantes, dejó a todos en shock al emparejar a la República Federal de Alemania (RFA) con sus vecinos de la República Democrática de Alemania (RDA), quien participó esa única vez el certamen.

6. El desastroso sorteo de España

En else usaron los bombos de la Lotería Nacional del país organizador y los niños de san Ildefonso fueron los encargados de retirar las bolillas; fue un papelón tras otro. La primera controversia surgió al designar al sexto cabeza de serie. Los otros cinco eran Italia; Alemania; Brasil; Argentina; y el anfitrión, España. El siguiente debía corresponder a Bélgica, en su condición de subcampeón de Europa, pero fue a parar a

Sin embrago, este detalle acabaría siendo insignificante para lo que vendría después. El primer error del sorteo se dio en el Bombo 3, que contaba con las bolas de Bélgica, Escocia, Francia, Irlanda del Norte, Chile y Perú. Las dos de los países sudamericanos serían incluidas al final para evitar un cruce con las otras selecciones del mismo continente (Argentina y Brasil). Sin embargo, se equivocaron y hubo una modificación sobre la marcha: Bélgica (que había sido emparejada con Italia), pasó al grupo de Argentina, mientras que Escocia (enviada al grupo de la Albiceleste en primera instancia), pasó al de Brasil.

Por si fuera poco, el evento se enfrentaría a un nuevo problema. Dos bolas, las de Honduras y Austria, quedaron ¡atascadas! en el bombo y se terminaron rompiendo. Fue al el despropósito que para destrabar la segunda utilizaron un palo de madera. Los niños de San Ildefonso no pudieron aguantar la risa por lo sucedido y soltaron alguna que otra carcajada. Un fiasco que lo ha llevado a ser considerado el “peor sorteo de la historia”.

9. El primer gran espectáculo, relacionado al sorteo, se realizó para Italia 1990. Participaron Luciano Pavarotti y Sophia Loren.

10. El de USA ‘94 tuvo la particularidad de llevarse a cabo en una ciudad que no fue sede de ningún partido: Las Vegas. Cuatro años después, en Francia ‘98, tuvo lugar el primer sorteo al aire libre. Fue en el estadio Velodrome de Marsella ante una inmensa cantidad de público para este tipo de eventos: 38.000 personas.

11.- Uno de los mitos más recordados es la famosa “Teoría de las bolas calientes”. Para el sorteo de Alemania 2006, Argentina e Italia, denunciaron a Pelé y Lothar Matthaus de escoger bolillas según su temperatura. Ambos países fueron insertados en “grupos de la muerte”.

12. Olvido memorable. En diciembre de 2009 en Ciudad del Cabo, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, olvidó el sitio donde se disputaría el cotejo inaugural. Subsanó la incómoda situación gracias a Charlize Theron, modelo sudafricana y coconductora, quien le dijo que se trataba del estadio Soccer City de Johannesburgo.