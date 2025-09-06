Todo el mundo comenta este vídeo de Cristiano Ronaldo pegándole un empujón a un fan: "No puede seguir haciéndolo"

Cristiano Ronaldo vuelve a ser el centro de la polémica tras viralizarse unas imágenes en las que se le ve pegándole un empujón a un fan que se le había acercado agresivamente para hacerse un selfie con él.

El suceso ha tenido lugar este viernes en el hotel en el que la Selección de fútbol de Portugal se concentra en Ereván, Armenia, donde juegan este sábado frente a los armenios. Los jugadores lusos estaban caminando por uno de los edificios comunes del establecimiento cuando de repente apareció corriendo un joven que quería hacerse una fotografía con el astro portugués.

La respuesta de Ronaldo ha sido muy criticada: el capitán portugués pegó un fuerte empujón al joven, mientras los escoltas corrían hacia él para interceptarlo. Las redes están comentando la actitud del jugador del Al-Nassr saudí.

Tampoco es la primera vez que Cristiano Ronaldo muestra una actitud controvertida con algunos de sus seguidores. En la temporada 2021/2022 fue muy criticado un gesto en el que el portugués le dio un manotazo a un niño en la salida a vestuarios, después de que el Manchester United en el que entonces militaba perdiese ante el Everton en un partido de la Premier.

Ahora muchos aficionados están comentando el último gesto de Ronaldo con su fan en Armenia. Algunos justifican su actitud, señalando que el seguidor fue muy agresivo al acercarse al futbolista. Otros, sin embargo, son tajantes: "Cristiano Ronaldo no puede seguir pegando empujones a sus seguidores".