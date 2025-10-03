Nueva lista de la selección española y rueda de prensa de Luis de la Fuente , en directo hoy

La selección española regresa la semana que viene para disputar dos partidos que pueden dejar sellado su pasaporte al Mundial de 2026. El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado su lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De la Fuente no cede a las presiones e incluye a Lamine en una lista en la que la principal novedad es la presencia de Marcos Llorente y Pablo Barrios. Además, Morata se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica.

Nueva lista de la selección española para la fase de clasificación para el Mundial de 2026 y rueda de prensa de Luis de la Fuente, en vivo online