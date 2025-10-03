Mundial 2026
Nueva lista de la selección española y rueda de prensa de Luis de la Fuente , en directo hoy
La nueva lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria tiene como principal novedad la presencia de Marcos Llorente y Pablo Barrios.
La selección española regresa la semana que viene para disputar dos partidos que pueden dejar sellado su pasaporte al Mundial de 2026. El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado su lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De la Fuente no cede a las presiones e incluye a Lamine en una lista en la que la principal novedad es la presencia de Marcos Llorente y Pablo Barrios. Además, Morata se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica.
Nueva lista de la selección española para la fase de clasificación para el Mundial de 2026 y rueda de prensa de Luis de la Fuente, en vivo online
Así anunció la RFEF la lista
La lista de España
Porteros: Raya, Remiro, Unai Simón.
Defensas: Marcos Llorente, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Pedro Porro, Grimaldo, Cucurella, Vivian.
Centrocampistas: Mikel Merino, Aleix García, Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Baena, Barrios.
Delantero: Dani Olmo, Ferran Torres, De Frutos, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Oyarzabal, Jesús Rodríguez. Samu.
¡Máxima expectación!
Todo preparado para que salga la lista de la selección española.
Fermin, no acude
Fermín López tampoco podrá acudir a la llamada de la Selección. El centrocampista tiene una lesión muscular que se espera que le tenga de baja hasta después del parón de selecciones. Suma dos goles en cinco partidos esta temporada.
Todo, casi vendido
A las 12.00 horas, las últimas entradas a la venta para el duelo de España y Georgia en Elche.
El lunes empieza la concentración
Los jugadores de la selección se concentrarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo lunes, a partir de las 20:00 horas, una vez finalizada la jornada de Primera División.
Una imagen impecable
La próxima semana la selección española volverá a la acción con dos compromisos que pueden dejar prácticamente asegurada, o incluso garantizada, su clasificación para el Mundial de 2026. Después de firmar un septiembre impecable —con victorias por 0-3 en Bulgaria y 0-6 en Turquía—, el equipo se medirá a Georgia en Elche el 11 de octubre y, tres días después, recibirá a Bulgaria en Valladolid. Dos choques en territorio nacional que suponen una ocasión inmejorable para confirmar el gran momento de forma y extender a 29 la racha de partidos oficiales sin derrota, lo que permitiría igualar el registro histórico de la España dirigida por Del Bosque.
Joan Gaspart se pronuncia en el caso Lamine
"No debería llamar a Lamine. Aunque pueda jugar contra el PSG, sigue arrastrando una lesión complicada", señaló el exdirigente azulgrana en relación a la presencia del '10' culé.
La hoja de ruta
El primer compromiso tendrá lugar el sábado 11 de octubre en Elche, donde España se enfrentará a Georgia. El segundo encuentro será el martes 14 en Valladolid ante Bulgaria. Ambos partidos comenzarán a las 20:45 horas. La selección española encabeza el Grupo E con un total de seis puntos.
¡COMENZAMOS!
Bienvenidos a este minuto a minuto. El seleccionador dará la lista a las 11:30 horas. ¡Todo preparado!
