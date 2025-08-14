La nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, también se marcó un "Jenni Hermoso": así disparó contra Vilda por no convocarla

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) oficializó el pasado lunes lo que era un secreto a voces: Montse Tomé dejaba de ser la entrenadora de la selección española femenina de fútbol y Sonia Bermúdez la relevaba en el cargo.

Bermúdez, nueva seleccionadora nacional, fue Internacional en 63 ocasiones, consiguiendo anotar un total de 35 goles. Ha jugado en clubes como Rayo Vallecano, FC Barcelona, Wester New York Flash (EE. UU), Atlético de Madrid o UD Levante. Durante su carrera deportiva como jugadora ha ganado un total de 9 ligas y 3 Copas de la Reina. Además, fue la máxima goleadora durante 4 temporadas de manera consecutivas. Fue capitana de la Selección Nacional Absoluta, disputando una Eurocopa y un Mundial.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, delegó la decisión en Reyes Bellver, quien oficializó un cambio en el que el peso de la jugadoras ha sido clave. Prueba de ello y de que no contaba con el respaldo del vestuario, es que ni una sola de las futbolistas de La Roja se ha pronunciado sobre su salida ni ha reaccionado a su carta de despedida.

Su sucesora tampoco lo tendrá fácil. Su desembarco en el banquillo deja muchas dudas por su pertenencia al pasado, su imagen de "aplaudidora" de Rubiales y porque -según fuentes federativas- no cuenta con la confianza total de la Junta Directiva de la Federación.

El "Jenni Hermoso" de Bermúdez

Ahora, se ha visto señalada por una nueva polémica y ha podido comprobar que la hemeroteca y las redes no perdonan. Y es que si hay algo que ha sobrevolado la destitución de Montse Tomé ha sido la alargada sombra de Jenni Hermoso que mantuvo una guerra con la asturiana que acabó convirtiendo el vestuario en el polvorín que se la ha llevado por delante. En una entrevista en El Larguero, la primera tras su destitución, se quejó amargamente de haber tenido que ir a un juicio para explicar la no convocatoria de la madrileña.

"Una selección no es de una o dos jugadoras, es de 23. He tenido que ir a un juicio a defender por qué no venía una jugador. No me dolió, me pareció raro sinceramente", sentenció.

Sin embargo, la actitud de la jugadora de Tigres no es algo único y la flamante seleccionadora ya se marcó su propio "Jenni Hermoso" contra Jorge Vilda tras quedarse fuera de La Roja.

Sonia Bermúdez no se mordió la lengua al criticar al ex seleccionador en 2018 por dejarle fuera en las convocatorias a pesar de su buen rendimiento. Vilda llegó al banquillo en 2015 tras la dimisión de Ignacio Quereda y todo cambió para la vallecana que dejó de figurar en las listas. Un nuevo escenario que no supo asimilar y ante el que no se calló como demuestran sus declaraciones en una entrevista concedida al Confidencial en 2018.

"Otras con menos goles..."

"He echado de menos una llamada de teléfono. Algunas jugadoras hemos estado muchos años en el equipo, luchando, qué menos que una explicación que justifique el porqué de no estar allí a pesar del buen nivel que aún mantengo. Fui pichichi con el Atlético y no estuve en las listas, otras compañeras que metieron la mitad de goles en comparación sí que fueron. Lógicamente me alegro por ellas, pero al final no te lo tomas bien. Al parecer, si tienes más de treinta años no tienes cabida, da igual lo que hagas", declaró.

"Sé que nunca más voy a jugar en la Selección. Han pasado casi dos años desde que dejaron de contar conmigo, no espero ya nada", sentenció.

La decisión de Vilda tal vez le haga sentir cierta empatía con la máxima goleadora de la selección y las puertas vuelvan a abrirse para Jenni.