Nuevo escándalo machista en el fútbol: golean a un equipo femenino y mandan a su jugadoras "a fregar"

A pesar del #Se acabó entonado por la futbolistas de la Selección Española tras el inadecuado beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, el machismo sigue muy presente en el futbol. Las protestas de las campeonas del mundo parecen no haber calado hondo en un deporte que aún tiene mucho que aprender en materia de igualdad.

Cada jornada, las jugadoras se ven obligadas a soportar insultos y humillaciones por el mero hecho de ser mujeres. Un hecho deleznable que resulta aún más preocupante cuando sus protagonistas son niños de apenas 12 años.

Indignación en el fútbol cántabro

La Asociación Española para la paridad y la Igualdad en el Deporte (ASESPAI) ha denunciado los actos realizados por un menor de 12 años y jugador del Velarde F.C en sus redes sociales. El menor publicó una foto junto a sus compañeros de equipo tras ganar al Monte Soccer Féminas y en donde aparecía el resultado del encuentro entre ambos equipos (8-0) y un hastag que decía 'A fregar'.

La publicación fue rápidamente difundida por redes sociales, generando bastante indignación entre las afectadas.

"Levantarse y leer como unos niños de 12 años del Velarde F.C. mandan #afregar a un equipo del C. D. E. Monte Soccer Féminas de similares edades, es absolutamente desolador. Se jugaba un partido entre los dos equipos. Allí no hay liga de niñas, los equipos femeninos hasta infantil juegan contra niños. Ellas perdieron 0-8. Y ellos las mandaron #afregar", denuncia desde la asociación.

Un mensaje en el que además apelan a las familias y entrenadores de estos jóvenes futbolistas: "Este post es para los entrenadores, familias, educadores, niños y jóvenes que creen que en igualdad ya está todo hecho".

"Las vejaron y las humillaron"

"Los chicos no solo no respetaron al rival al margen de su sexo, algo ya de por sí reprobable. Lo más grave es que las denostaron, vejaron y humillaron mandándolas #afregar. Quién tiene la culpa de que este comentario siga impune? El club? Las familias? Los educadores? La herencia cultural? La sociedad en su conjunto? No somos jueces ni lo pretendemos. Es solo un reporte de la situación, esperando que sea puntual. Aún así, no hemos podido por menos que ponerlo en conocimiento de todos, con la esperanza de que cada uno asuma su parte de responsabilidad", concluyen.

Ante el revuelo provocado por la denuncia, en el Velarde ya ha abierto un expediente sancionador al jugador que publicó la imagen y de momento explican que se ha puesto en conocimiento público junto con la Federación Cántabra y que está llevando los canales estipulados en el régimen interno del club de Muriedas.