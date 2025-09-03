Nuevo problema para Luis Enrique: dos jugadores en guerra total en el vestuario del PSG

Las aguas no corren tranquilas en el PSG. Primero fue la abrupta salida de Donnarumma a la que siguió la pelea por el balón de oro con varios candidatos en liza.

Achraf Hakimi tomó una postura firme y defendió que merece ganar el Balón de Oro rompiendo la unidad reinante en el vestuario. En una entrevista con Canal+ , el internacional marroquí destacó sus estadísticas y actuaciones de la temporada pasada, añadiendo que juega como lateral lo cual lo hace más meritorio de cada a hacerse con el galardón. La unidad del vestuario del París Saint-Germain sobre la atribución del Balón de Oro a Ousmane Dembélé saltó por los aires cuando el defensor Achraf Hakimi aseguró que él también lo pretende y que su condición de defensa le otorga una legitimidad suplementaria.

Pero aún quedaba otro conflicto más. Y es que convivencia entre Zabarnyi, de nacionalidad ucraniana y su compañero ruso Safonov no está siendo fácil.

Pidió expulsar al portero para firmar

El defensa ucraniano Illia Zabarnyi ha roto su silencio para revelar su relación con el portero ruso Matvey Safonov, quien sigue siendo parte del club francés PSG a pesar de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, en una entrevista con Football 360 .

Zabarnyi se incorporó al club parisino este verano, firmando un contrato de cinco años. Su traspaso se convirtió en uno de los movimientos más sonados de los futbolistas ucranianos en los últimos años, ya que el PSG es el actual campeón de la Champions League y uno de los principales gigantes del fútbol mundial.

Según varios medios, durante las negociaciones para el traspaso, el central ucraniano exigió que el portero ruso abandonara el equipo.

Sin embargo, al momento de la firma del contrato, la situación seguía siendo incierta. Safonov, a quien el PSG adquirió del Krasnodar en junio de 2024 por 20 millones de euros, seguía en la plantilla. Su traspaso desató críticas en Francia y en el extranjero, ya que el acuerdo se produjo durante la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

Medios franceses, incluido L'Équipe, informaron que el propio Safonov no se oponía a dejar el club y buscaba opciones de salida.

"No me relaciono con ningún ruso"

"Quiero agradecer al PSG, uno de los mejores clubes del mundo, la oportunidad de representar a mi país en la escena internacional y jugar al máximo nivel. Al mismo tiempo, tengo una postura cívica clara: mi país lleva cuatro años sumido en una guerra a gran escala. Los rusos son agresores que intentan en vano destruir la libertad y la independencia de Ucrania. No mantengo ninguna relación personal con ningún ruso», declaró Zabarnyi.

Al mismo tiempo, el ucraniano reconoció que un contrato profesional le obliga a trabajar con el equipo, incluso si incluye jugadores de Rusia .

"Tengo que interactuar con él a nivel profesional durante los entrenamientos y cumplir con mis obligaciones con el club. Pero mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento del fútbol ruso en el mundo", enfatizó.

Ante la evidente tensión entre ambos el técnico asturiano se ha visto obligado a intervenir para dejar claro a ambos jugadores que "el fútbol tiene que estar por encima de cualquier pensamiento político".

Zabarnyi ya ha jugado dos partidos con su nuevo equipo. Debutó en la liga francesa contra el Nantes (1-0) y posteriormente disputó un espectacular partido contra el Toulouse, donde el PSG ganó 6-3.

El próximo partido del PSG será contra el Lens el 10 de septiembre, y la fase de grupos de la Liga de Campeones comienza el 17 de septiembre con un partido contra el Atalanta.