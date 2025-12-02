Oriol Querol: del vestuario del Barça al fenómeno global de la Kings League

La Kings League ya no es solo una "locura" de Piqué e Ibai en Twitch, sino un ecosistema global con ligas en Europa, América y Oriente Medio, más de mil jugadores y 240 personas trabajando a tiempo completo en el proyecto. En pleno crecimiento, octubre de 2025 se convirtió en el mejor mes de su historia en redes sociales, con 2,1 billones de impresiones, 1.300 millones de visualizaciones de vídeo y 2,5 millones de seguidores nuevos, impulsado por la Kings Cup y el estreno de la Kings League MENA, con sede en Arabia Saudí. Desde Barcelona, Oriol Querol, cerebro del formato y responsable de la competición en España, explica cómo pasó del vestuario del Barça a dirigir este "monstruo", su día a día con Gerard Piqué e Ibai Llanos y los retos que vienen en 2026, con los mundiales de selecciones y de clubes en el horizonte.

La idea que lo cambió todo

Antes de convertirse en la cara menos visible pero más decisiva de la Kings League, Oriol Querol era un director de documentales que se movía entre cámaras y vestuarios. En 2018 dirigió Matchday: Inside FC Barcelona, la serie que entró por primera vez en el vestuario del Barça durante toda una temporada, con Kosmos Studios como productora y Gerard Piqué como coproductor; aquel rodaje, cuenta, fue el inicio de una relación profesional que acabaría marcando su carrera.

Barcelona's Gerard Pique celebrates his team's fifth goal during the La Liga soccer match against Real Madrid at the Camp Nou stadium, in Barcelona. Daniel Ochoa de Olza Agencia AP

"Estuvimos un año metidos en el vestuario del Barça: él abría puertas y yo entraba por ellas con el equipo", recuerda Querol. Tras el éxito de la serie, ambos se quedaron con la misma idea en la cabeza, "¿por qué no seguimos haciendo cosas juntos?", y en febrero de 2020 el catalán se incorporó a Kosmos Studios con un objetivo claro: dirigirla y llevarla a nuevos formatos deportivos y de entretenimiento.

¿Cómo te convertiste en el CEO de la Kings League?

"Entré a la productora justo antes de la pandemia. De esa etapa nacen colaboraciones con Ibai Llanos, como el Mundial de Globos y la construcción de KOI, el club de eSports que levanté desde cero como director del proyecto, incluyendo equipos de League of Legends en España y de Valorant en Europa.

En paralelo, la semilla de la Kings League empezó a germinar y la asumí desde el principio. En verano de 2022 me puse al frente del nuevo formato y el 14 de julio arrancamos oficialmente los trabajos del proyecto; en enero de 2023 empezó la competición y el 26 de marzo hicimos sold out en el Camp Nou. Los primeros tres meses ya fueron una locura".

¿En qué momento sentiste que la Kings dejó de ser un experimento?

"El punto de inflexión es cuando entendemos que la fórmula puede funcionar en otros países y empezamos a ordenar la casa. Primero llegó México, casi como una extensión natural de la liga española, y luego fueron llegando Italia, Alemania, Francia y Brasil, a los que en 2025 se ha sumado la Kings League MENA. Hoy el ecosistema reúne ligas en varios continentes, más de un centenar de presidentes y creadores de contenido repartidos por el mundo, y un equipo global que se apoya en socios locales estratégicos".

Gerard Pique y Zlatan Ibrahimovic en la presentación de la Kings League Italy Kings League

¿Ese crecimiento se ha notado también en las cifras digitales?

"La Kings Cup Spain ha sido un antes y un después. Solo en esa ventana, el ecosistema de la Kings League España sumó 1,4 millones de seguidores nuevos, con una media de engagement por publicación y de visualizaciones de vídeo por encima de LaLiga, según datos de Blinkfire entre el 1 de octubre y el 17 de noviembre de 2025. El mejor ejemplo del alcance global es el caño de Marcelo: el clip superó los 300 millones de visualizaciones y generó más de 14 millones de interacciones totales, mientras que el partido entre La Capital y Porcinos firmó la mayor audiencia de la Kings League Spain desde 2023, con más de 480.000 dispositivos simultáneos y uno de los cinco directos más vistos de la historia de la liga en TikTok".

¿Hasta qué punto intervienes en la gestión de los clubes?

"Nuestro gran paraguas es el producto. Bajo ese departamento se ordenan el broadcast, el diseño, el vídeo, las redes sociales y el área editorial, además de las divisiones corporativas clásicas (comercial, marketing, comunicación, finanzas y legal). A partir de ahí, el reto ha sido profesionalizar la competición cuidando dos variables: controlar los costes de los clubes, con medidas como el nuevo sistema en el que los jugadores pasan a ser empleados de la liga con un margen limitado de gasto extra por parte de los presidentes, y ayudarles a generar ingresos estables para que sus equipos sean proyectos sostenibles en el tiempo".

En estos años tocaste casi todas las teclas posibles del formato: cartas, dados, jaula, penaltis especiales…

"Durante el primer año el formato evolucionaba semana a semana: se probaban normas nuevas, hasta el punto de que una parte de la audiencia llegó a sentirse saturada por tantos cambios. Por eso, al final de la temporada 2023 tomamos la decisión de estabilizar el reglamento, mantener durante más de un año y medio el mismo modelo de partido y solo ahora, con todos los países ya rodados y habiendo completado al menos un split, hemos introducido un nuevo cambio de formato que esperamos mantener durante un buen tiempo".

¿Cómo ha evolucionado la competición y el fichaje de jugadores?

"El proyecto empezó con un proceso de inscripción bastante sencillo, con 12.000 apuntados en España y poca metodología para elegir. Hoy trabajamos con una plataforma global de gestión de talento por la que pasan todos los jugadores, una base de datos que alimenta la web, el broadcast y productos como el fantasy. Los acuerdos con proveedores tecnológicos de vídeo y distribución refuerzan la sensación de que la Kings League ha dejado de ser un experimento para convertirse en una competición profesional".

Varios.- Vuelve la Kings League Spain con los nuevos equipos de Marcelo y Plex, una Copa Europea y un Mundial KINGS LEAGUE SPAIN Europa Press

¿Qué papel juega la Queens League dentro del ecosistema?

"La Queens nació casi de forma natural a partir del éxito de la Kings en España. La mayoría de presidentes replicaron su apuesta en el torneo femenino y el modelo se exportó después a Américas, lo que permitió construir una competición con audiencias muy por encima de la media del deporte femenino tradicional. Aun así, el objetivo es que cada vez haya más presidentas y presidentes que solo tengan equipo femenino, como el caso reciente de Marina Rivers en España, y que la liga femenina consolide una identidad propia".

¿Y la Prince Cup? Muchos aficionados la recuerdan como una de las experiencias más frescas del proyecto...

"La Prince fue un ejercicio puntual en 2023, pero el impacto fue enorme: la final sigue siendo uno de los partidos más vistos de la historia del canal de la Kings League Spain en YouTube y hay interés real por relanzarla en algún momento. En este escenario entra en juego también Unicef, nuevo socio global de la Kings League, con quien trabajamos en posibles vías para vincular el proyecto a iniciativas sociales y educativas. La duda no es tanto si volverá la Prince Cup, sino cuándo y bajo qué formato, si como torneo en un país concreto o como cita global vinculada a los mundiales del ecosistema".

Después de un 2025 tan intenso, ¿qué viene ahora?

"2026 tiene que ser el año de asentar todo lo que hemos abierto. La prioridad será consolidar las ligas que ya están en marcha, desde España y Américas hasta Italia, Alemania, Francia, Brasil o MENA, y ajustar estructuras, calendarios y formatos para que cada territorio sea sostenible a largo plazo. En paralelo, el plan estratégico incluye el lanzamiento de nuevas ligas en mercados todavía por anunciar, que podrían llegar en primavera, coincidiendo con el regreso de la temporada clásica, o ya entrado el otoño, en función de cómo avance la hoja de ruta".

Álex Guti, jugador de Porcinos FC Kings League Kings League

En el horizonte asoman también los dos grandes mundiales...

"El foco inmediato está en el Mundial de selecciones de Brasil, que apunta a ser el evento más visto de nuestra historia. La cita reunirá a potencias clásicas del ecosistema, como España, Brasil o Italia, con países gigantes que se incorporan por primera vez como India, Indonesia o nuevos representantes del mundo árabe tras el impulso de la Kings League MENA, lo que puede disparar la audiencia global del torneo. Para verano está previsto el regreso del Mundial de Clubes, todavía sin sede anunciada, en el que ya tienen billete equipos como Troncos, Porcinos, DR7 o Furia y que volverá a juntar a las grandes marcas y presidentes del universo Kings en un mismo escenario internacional".