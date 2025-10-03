Otro jarro de agua fría para el Barça tras caer ante el PSG: Hay muchas dudas

El Barcelona cayó 1-2 ante el PSG en la 2ª jornada de la Champions League en un partido en el que la primera parte estuvo muy competida y en la que los azulgranas se adelantaron con gol de Ferran; pero que en la segunda se vio al equipo de Luis Enrique muy superior y acabó ganando con gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90. El equipo de Luis Enrique se plantó sin ningún integrante de su delantera titular (Dembélé, Kvaratskhelia y Doué) y sin su capitán (Marquinhos) en Barcelona pero aún así fueron capaces de doblegar a un Barça que demostró no estar a nivel del campeón de Europa.

Un partido que ha dejado un mal sabor de boca a los culés que lo ven como un duro golpe de realidad y ha dejado muchas dudas sobre las posibilidades de los de Hansi Flick para hacerse con el título.

La jornada 2 sacude las predicciones

Así lo demuestran los datos del superordenador Opta que tras la amarga derrota confirma el sorpasso de los parisinos al Barça. Los de Luis Enrique llegaban a Barcelona como un gran objetivo a batir pero menos favorito que los blaugranas. El PSG llegaba al encuentro como quinto favorito por detrás del propio Barça, el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool, primero, partían con más posibilidades.

Sin embargo, la Jornada 2 ha dado un vuelco importante a esta clasificación. La inesperada derrota del Liverpool ante el Galatasaray (1-0) y el asalto del PSG a Montjuïc han cambiado radicalmente los pronósticos. Los de Luis Enrique escalan hasta la tercera posición mientras el Arsenal, que ha empezado como un tiro desplaza al Liverpool de lo más alto de la tabla.

Tras esta segunda jornada, el favorito a ganar la Champions son los hombres de Mikel Arteta (con un 18%) que en la primera jornada, ganaron en San Mamés por 0-2 y este miércoles, lograron la victoria, también por 2-0, ante el Olympiakos en el Emirates Stadium. El Liverpool es segundo con un 14,70% de posibilidades y el PSG, que le ganó al Barça de Flick, un 13,96%.

Le siguen Manchester City y Bayern de Múnich. El Barça es sexto con un 8,25%, justo por delante del Real Madrid, que aparece en séptima posición con un 4,94% de posibilidades de ganar la Champions League.

Si las predicciones se cumplen los culés dirían de nuevo adiós al título más ansiado.