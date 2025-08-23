El padre de Lamine Yamal estalla en redes con la situación en Barcelona: "¡Menos ladrones...!"

Mounir Nasraoui se ha convertido en un auténtico instagramer. El padre de Lamine Yamal es muy activo en las redes sociales, donde comparte todo tipo de contenido desde recetas a enigmáticos mensajes en torno a su hijo que no ayuda al jugador y tampoco gusta en el entorno del club culé.

Mientras Lamine Yamal se encuentra en el mejor momento de su carrera futbolística, su padre, Mounir Nasraoui, tampoco deja de copar titulares que, sin embargo, poco o nada tienen que ver con la trayectoria de su hijo en el FC Barcelona. El último está relacionado con el problema de la seguridad y la delincuencia callejera en Barcelona.

Esta misma semana, Nasraoui se volvió viral por asegurar que no conocía a Nicole, antes de que se confirmara el romance de su hijo. "Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida", ha comenzado diciendo Mounir Nasroui al ser preguntado por Nicki Nicole.

"Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", ha explicado el padre de Yamal, dejando claro que no se mete en la vida privada de su hijo.

Pero si esta aparición no fuera suficiente, el padre de la joya culé vuelve a ser protagonista a costa de un problema de seguridad.

Y es que este mismo viernes, publicaba en su cuenta de Instagram un curioso mensaje que ha dejado indiferentes a poco. «Más seguridad en Barcelona y menos ladrones», escribió en un 'storie', acompañado de un emoticono de unas manos en forma de súplica para poner más énfasis en su petición.

El mensaje del padre de Lamine Instagram

Se desconoce a qué se debe este llamamiento pero muchos dan por hecho de que Mounir o alguien de su entorno más cercano, como podría ser su pareja, se puede haber visto implicado en un suceso de delincuencia. Por el momento, Lamine Yamal no ha subido nada tampoco en sus redes sociales desde el misterioso post de su padre.

En redes, sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar. "Le dijo el zorro al granjero cuando cuidaba el gallinero...", "¿El condenado por asaltar la carpa de Vox habla de seguridad?, "Ver al padre de Lamine pidiendo más seguridad era una de las cosas que no me esperaba", "que esto lo ponga el padre de Lamine Yamal es heavy", "¿Se ha pasado a VOX?" o "mejor vete a Marruecos", han sido algunos de los comentarios que han inundado las redes.