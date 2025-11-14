Palestina la lía con la bandera de España y el independentismo catalán y vasco monta en cólera

Nuevo lío con los amistosos con Palestina. A pesar de no estar reconocida por la FIFA, Cataluña y País Vasco cuentan con una selección de futbol que, casi todos los años, organiza un amistoso y este año llega el turno de Palestina. La Generalitat y la Federación Catalana de Fútbol (FCF) acordaron que se disputaría en el parón de selecciones de este mes de noviembre, concretamente el día 18 a las 18:30h y tres días antes en Bilbao contra la selección de Euskadi en San Mamés.

Pero si la elección de las sedes o la venta de entradas ya generaron cierta polémica, el últimos gesto de la Federación de Fútbol Palestina ha estado a punto de dinamitar el acuerdo. Los partidos que pretendían mostrar el apoyo a la causa palestina de los ciudadanos de ambas Comunidades Autónomas han acabado desatando una ola de insultos en redes sociales de independentistas a la Federación de Fútbol de Palestina. ¿El motivo?: España.

Bandera de España y hora de Madrid

El independentismo ha estallado en cólera la decisión de la Federación de Fútbol de Palestina de identificar a las selecciones catalana y vasca con la bandera de España. El escándalo montado por los independentistas ha sido tal que la federación deportiva palestina se ha visto obligada a borrar el mensaje publicado en X anunciando la celebración de estos partidos, que se disputarán los días 15 y 18 de noviembre, en los estadios de San Mamés y Lluís Companys.

"tuit" borrado por la Federación Palestina "X"

En su tweet, además, llamaba equipos y no selecciones a vascos y catalanes y se anunciaba la hora del partido haciendo referencia a Madrid.

La ola de insultos en redes sociales ha sido tal que los palestinos, además de borrar el mensaje original, han publicado otro dando a conocer los partidos, sin la bandera española y con las autonómicas. Aunque, eso sí, han mantenido la hora de Madrid para señalar la hora española en la que están fijados los encuentros.

El partido ya generó una gran polémica tras su anuncio por celebrarse el día en el que España se mide a Turquía en La Cartuja de Sevilla con motivo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Muchos aficionaros entendieron que Cataluña pretendía con este movimiento eclipsar a la selección española en Barcelona con un movimiento totalmente político