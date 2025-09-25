Las particularidades de la pubalgia, la lesión por la que el Barcelona cuida sin prisa a Lamine Yamal

«Lamine está muy cerca de volver», desvela Hansi Flick. Salvo sorpresa, no será hoy contra el Oviedo, después no entrenar ayer con el grupo. Sí podría jugar unos minutos contra la Real Sociedad y ya como titular en la Champions ante el PSG. La zona que tiene lesionada la estrella adolescente del Barcelona es delicada. Es una lesión habitual, pero con particularidades. «Tiene molestias en el pubis», se limitaba a decir el comunicado oficial.

¿Qué es una pubalgia?

Vayamos por partes. Primero, la técnica: ¿qué es una pubalgia? «Son unas lesiones por sobrecarga de la unión del hueso y el tendón en la sínfisis del pubis. En realidad es una lucha entre los músculos adductores que tiran hacia la parte interior de los muslos y que son muy potentes en el futbolista, y los músculos rectos anteriores del abdomen, que tienen una potencia muy inferior. Generalmente el futbolista tiene muy trabajado el tren inferior, y el tren superior no, la pared abdominal suele ser más débil, hasta el punto de que muchas veces en esa propia pared se produce una hernia que es la conocida como hernia del deportista, que forma parte del cuadro de la pubalgia», explica el doctor Pedro Luis Ripoll, de la clínica Ripoll y De Prado, que tiene la excelencia FIFA.

Una lesión habitual en los futbolistas

La descompensación entre la fuerza de los músculos de las piernas y los del abdomen llevan a esta sobrecarga que provoca que duela incluso al toser, y que ha sido azote de toda la vida de los futbolistas. Unos lo pasaron mejor, en el mismo Barça, por ejemplo, Messi (2016) o Busquets (2013), de forma conservadora; y en ocasiones, como Xabi Alonso en el Madrid (2013), necesitan incluso de operación. Nico Williams terminó el curso pasado con esa lesión. «En los últimos diez años esta situación ha mejorado muchísimo, hasta el punto de que en las dos últimas temporadas ningún futbolista se operó y esto es producto de la preparación física más completa que se hace ahora», continúa Ripoll.

Un dolor que aparece y desaparece

La dificultad añadida es que se trata de una lesión en la que el dolor viene y va y cuando parece que ya se ha superado, y permite jugar, las molestias pueden reaparecen. «Como todos las lesiones por sobrecarga, mejoran durante el tiempo en el que se usan menos los músculos que se insertan en la sínfisis, y empeora cuando se usan más, cuando hay más partidos o cuando los terrenos de juego no sujetan bien al futbolista. Por ejemplo, en terrenos embarrados los músculos adductores trabajan mucho más que en un terreno firme, y ahora llega la época de los tres partidos, las lluvias y el barro, y suelen salir estas lesiones», describe Ripoll, que pasa a explicar cómo es la recuperación: «Fisioterapia y compensación muscular: se trabaja la musculatura que se inserta en la sínfisis, y la de la columna lumbar. Se pueden usar también productos de proteínas plasmáticas, de la sangre, pero primero que hay que descartar es que no tenga una hernia del deportista».

El Barcelona sin Lamine Yamal

El Barcelona ha jugado tres partidos sin Lamine Yamal este curso y los ha ganado los tres: Valencia (6-0), Getafe (3-0) y Newcastle (1-2). La pasada campaña el extremo faltó a tres partidos de Liga: dos derrotas, Real Sociedad (1-0) y Atlético (1-2), aunque el Barça jugó de maravilla ese día; y un empate, Celta (2-2). En la Champions sí se llevó el compromiso que disputó sin el canterano: 3-0 al Brest. «Creo en todos mis jugadores. Me centro en los futbolistas que tengo, no en los que no pueden jugar. Creo que en cada posición tenemos jugadores de mucha calidad. Jugando cada tres o cuatro días, no es fácil. Pero tengo la confianza de que puedo gestionarlo. Todos los que han participado han jugado a un nivel muy bueno», afirma Flick.