El patriotismo, el Madrid, el PP o lo toros...: futbolistas que fueron fulminados por anti-catalanes

La política y el deporte no hacen buenas migas y, en más de una ocasión, el pronunciamiento público de un deportista en un sentido u otro le ha terminado costando no solo duras sanciones económicas sino incluso ha dado al traste con un fichaje o ha llevado a la suspensión de por vida del atleta. Pero, a veces, es solo la euforia la que lleva a pronunciar determinados exabruptos que los persiguen a lo largo de sus carrera con unas redes sociales que nunca olvidan.

El Nàstic de Tarragona había hecho oficial el fichaje de José Calderón apenas 24 horas después de formalizarse su desvinculación del Córdoba. El jugador firmaría en la entidad tarraconense por una temporada con opción a otra.

Pero la operación ha sido cancelada. El motivo ha sido la reacción en contra de aficionados del equipo tarraconense que hicieron correr a través de sus redes sociales unos comentarios del jugador contra Cataluña. El club grana anunció su fichaje por la mañana, pero apenas cuatro horas después emitía un comunicado anulando la operación.

Calderón llegaba libre tras concluir contrato con el Córdoba CF. Con el conjunto andaluz había firmado una temporada sobresaliente en 2023/2024, contribuyendo al ascenso a Segunda División. Ya en la última campaña, disputó 32 partidos en LaLiga Hypermotion, consolidándose como un lateral fiable y con proyección.

Las redes no olvidan

La ilusión inicial por su llegada se desplomó cuando, poco después del anuncio, comenzó a circular de nuevo un vídeo grabado tras el ascenso del Córdoba. En un directo de Instagram, Calderón, eufórico por el logro, pronunció la frase: “Me cago en los muertos de todos los catalanes”.

Aunque se trataba de unas declaraciones antiguas, la grabación se viralizó con rapidez, generando una oleada de indignación entre la afición tarraconense. Las redes se llenaron de mensajes de rechazo y exigencias para que el club reconsiderara su decisión. Ante la magnitud de la polémica, la reacción de la directiva del Nàstic no se hizo esperar. En la tarde del mismo día, emitió un comunicado oficial confirmando que no se formalizaría el fichaje.

Sin embargo, su caso no es único y otros futbolistas ya vieron como su supuesto anti catalanismo acababa en despido.

Hala Madrid, Puta Cataluña

En 2015, La carrera de Sergi Guardiola en el Barça B fue tan corta como intensa. Una polémica generada por tuits de 2013 insultando a Cataluña provocaron su cese inmediato. Todo sucedió en menos de ocho horas. Sergi Guardiol había firmado su nuevo contrato con el filial blaugrana. Ese mismo día el conjunto culé hallaba unos tuits en los que el delantero hacía "comentarios ofensivos" sobre el Barça, y sobre Cataluña.

"Puta Cataluña", "Hala Madrid" y "Messi estropea el juego del equipo" son algunos de sus comentarios escritos entre faltas de ortografía que no gustaron nada en el Barcelona, que decidió cortar por lo sano.

¡Viva el PP y los toros!

Un caso similar es de Éric Zárate al que el Lleida rescindió su contrato por comentarios racistas contra Cataluña. En agosto 2016, el ex del filial albaceteño de Tercera División, Éric Zárate vio como su carrera daba un giro inesperado. Tras realizar un gran año en el equipo que dirigió Fran Noguerol, el ariete -que incluso le marcó al primer equipo en un amistoso la pretemporada pasada- catalán firmó un suculento contrato en la Segunda B, con el Lleida.

Pasó de tercera a 2B, a un equipo con aspiraciones para intentar conseguir el ascenso al fútbol profesional. Allí de hecho, había coincidido con Carlos Indiano y Álvaro Campos, también con pasado albacetista en los últimos tiempos.

Pero ciertos mensajes que Zárate había publicado en una de sus redes sociales, le han jugado una mala pasada. Y es que, el futbolista, madridista confeso, publicó mensajes como “Putos independentistas de mierda! Viva el PP y los Toros!”. También tuvo tiempo el por entonces jugador del Albacete Balompié B, de realizar críticas hacia la institución pública catalana como la Generalitat. "Puta Generalitat de mierda, no dejar poner pantallas para ver a la gran España. Viva España y puta Cataluña", escribió en otro de sus polémicos mensajes.

Eric Zárate se pidió perdón en redes sociales con el siguiente mensaje: "Pido perdón a todas las personas ofendidas. Soy el primero al que hoy le ofenden. Es parte de mi pasado. He madurado. Lo siento de corazón". Sin embargo sus disculpas no sirvieron de nada y el Lleida anunció su decisión de rescindir el contrato del delantero de Sant Vicenç dels Horts