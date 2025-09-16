Patxi López pone en duda la participación de España en el próximo mundial de fútbol

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "en su momento" se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel después de que este jueves RTVE haya acordado retirarse de Eurovisión el año que viene en el caso de que participa este país.

Patxi López, en una rueda de prensa en el Congreso, ha llamado a todas las sociedades deportivas a "excluir" a Israel de las competiciones como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania.

Ha subrayado así que van a solicitar a quien decida sobre la participación de los países en las competiciones que veten a Israel: "Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", ha insistido al referirse a si reclamarán que España se descuelgue del Mundial de Fútbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El portavoz considera que no participar en eventos deportivos o en Eurovisión "abrirá los ojos a mucha gente", también a la sociedad israelí, y por eso es una decisión "que debe ampliarse a otros eventos".