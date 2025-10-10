Pau Cubarsí: "Venir a la selección es un orgullo. Representar al país"

Pau Cubarsí busca hacerse titular en la selección española. El central del Barcelona es un habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente, aunque él mismo reconoce que todavía le falta dar ese paso definitivo que le asegure un puesto fijo en el once titular de la selección. Pero hay algo que deja claro desde el primer momento: vestir la camiseta de España es, para él, un orgullo inmenso, como ha asegurado en una entrevista en el Mundo Deportivo.

El valor de España

“Siempre venir a la selección es un orgullo, representar al país. Estoy siempre al 100 por cien, entrenando a tope. Si tengo la oportunidad de jugar, voy a demostrar que puedo hacerlo, y si no, hacer equipo y familia”.

En la selección, De la Fuente le pide que mantenga su esencia, pero adaptándose a un contexto algo diferente. “Me pide lo mismo que en el Barça, aunque aquí no jugamos con la línea tan arriba, pero es casi la misma filosofía: jugar con el balón, tener el ritmo del partido”, explica. La continuidad en el estilo de juego, basada en la posesión y la salida limpia desde atrás, le ha permitido adaptarse con rapidez a las exigencias del seleccionador. “Sí, ayuda bastante, porque ya tienes el hábito de jugar desde atrás y salir jugando”, añade, subrayando la importancia de ese trabajo previo en el club azulgrana.

El hecho de compartir vestuario en la selección con varios compañeros del Barça también facilita las cosas. “Compartir campo con gente con la que ya entrenas habitualmente siempre es más fácil”, admite. En un entorno en el que la competencia es máxima, contar con rostros conocidos y con automatismos ya aprendidos le ofrece un plus de confianza.

Entre esos compañeros de generación aparece otro nombre que ha generado muchas expectativas: Dean Huijsen. El madridista, desde que debutó con la selección, se ha hecho con el puesto, al igual que en el equipo de Xabi Alonso.Cada uno tiene su camino. Los dos estamos en edad de crecimiento, tenemos que mejorar cada día. Creo que estamos haciendo las cosas bien, y si tenemos la oportunidad de jugar muchos años juntos, adelante. Si no, a luchar los dos”, reflexiona Cubarsí. Para muchos, tiene que ser la centrales de la selección española

Partidos clave

Cubarsí quiere tener minutos en estos partidos que pueden dar la clasificación o dejarla hecha: “Ahora vienen dos partidos clave que, si ganamos y hacemos un buen juego, casi estaremos en el Mundial. Y estar en casa, con nuestra afición, es un plus que nos puede ayudar a ganar”, explica.“El Mundial es lo más grande para un futbolista. Todo niño sueña con jugarlo. Si está la oportunidad, la cogeremos con muchas ganas, ilusión y orgullo”.

En el Barça, Cubarsí ha demostrado una sorprendente madurez táctica y una capacidad poco común para interpretar el juego desde la defensa, cualidades que le han permitido ganarse la confianza de los técnicos y de la afición. Pero le falta un poco de firmeza atrás, hacerse respetar desde el físico, algo que todavía no ha logrado y que los más puros respecto al papel de un central le echan en cara