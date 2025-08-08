El peluquero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su marcha antes que el Barça

El defensa Iñigo Martínez firmará en las próximas horas por el Al-Nassr de Arabia Saudí, que no pagará traspaso al Barcelona pero permitirá liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El vasco, a quien le queda un temporada más de contrato, quiere vivir, a sus 34 años, una última aventura profesional en el equipo de Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una oferta irrechazable que algunos medios internacionales cifran en 20 millones de euros por temporada.

El defensor ha decidido renunciar a todos los salarios restantes correspondientes a las temporadas 2025 y 2026, acelerando su salida del Barcelona y aliviando la presión financiera sobre el club.

Pacto de caballeros

Esta decisión se deriva de un pacto de caballeros que el futbolista alcanzó con el club catalán durante las negociaciones de renovación: si surgía una oferta sustancial (como ocurrió este verano desde Arabia Saudí), se marcharía sin coste alguno, simplificando el proceso para ambas partes. Martínez ha respetado al club y se marcha con las mejores relaciones entre todas las partes.

Sin embargo, el club aún no ha hecho oficial su salida por lo que el vídeo del peluquero del defensa culé no ha tardado en volverse viral. ¿El motivo? anunciar su adiós antes de que lo haga el club. Y es que César, su estilista de confianza en la Ciudad Condal, ha sido la primera persona en confirmar en sus redes sociales el inesperado bombazo que ha sacudido el mercado veraniego.

El adiós más viral

El peluquero ha publicado en su cuenta de Instagram su último corte de pelo al defensa vasco con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

"Adiós mi capitán. Gracias por todo. Mucha suerte en tu nueva etapa, éxitos y no sabes lo agradecido que estoy por haber confiado en mí todo este tiempo, hemos conseguido el corte más viral de España y el mundo", escribió en sus redes sociales.

Posibles sustitutos

Mientras tanto, en Barcelona ya especulan con los posibles sustitutos del defensa. Mientras algunos medios afirman que Laporta está dispuesto a tirar la casa por la ventana (80 millones) para hacerse con los servicios de Alessandro Bastoni, central del Inter de Milán, otros - como el diario Sport- dan por hecho que la solución está en la Masía. Álvaro Cortés y Andrés Cuenca son dos centrales zurdos de gran proyección a quienes ahora se les puede abrir la puerta del primer equipo del FC Barcelona.