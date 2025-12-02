Un peroné roto, un equipo unido

AAitana se le quebró el peroné en el entrenamiento del domingo y a España se le partió el alma. «El grupo está bien. Bajas como la de Aitana te descolocan un poco porque a nadie la gusta que una compañera se lesione, verla triste, verla mal», dice Irene Paredes, la capitana de la selección, antes de enfrentarse a Alemania en la vuelta de la final de la Liga de Naciones.

El parte médico emitido por el Barcelona habla de una fractura del peroné a la altura del tobillo que necesita tratamiento quirúrgico. Serán varios meses sin la tres veces Balón de Oro en la selección y en el Barcelona. El mismo día en que debía disputar la vuelta de la final de la Liga de Naciones será operada de su lesión de peroné.

«Aitana quería estar en la final, quedarse con nosotras, insistimos en que tenía que irse a casa cuanto antes para poder recuperar. Priorizamos la salud de las futbolistas y haremos todo lo posible para brindarle la victoria a ella y a todas las que no han podido estar», cuenta Sonia Bermúdez. Entre esas que no están habló de otras dos lesionadas, Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

«Todos sabemos quién es Aitana. Es una jugadora muy importante para nosotros. Tenemos 24 futbolistas que están más que capacitadas. Están preparadísimas muy motivadas y así nos lo transmiten. Tanto Patri como Aitana son jugadoras muy importantes, igual que Salma», añade la seleccionadora.

Sin Patri Guijarro a España ya le costó dominar el juego en Alemania, especialmente en la primera parte, donde se jugó a lo que quiso Alemania. El añadido de la ausencia de Aitana deja a Alexia como la única de las tres titulares del centro del campo en el partido decisivo de la Liga de Naciones.

A Aitana es imposible sustituirla, aunque está Vicky López esperando. A la ausencia de Patri Guijarro se une la de Tere Abelleira, que sufrió una rotura de ligamentos en febrero. Sin ellas dos, Sonia Bermúdez ha elegido a Laia Aleixandri para el mediocentro en los tres partidos que ha dirigido hasta ahora, aunque tiene opciones más jóvenes, como Fiamma o Clara Serrajordi. «Laia es una futbolista que se adapta muy bien a jugar como central como a lo que le demandamos en esa posición. Es una jugadora muy predispuesta al trabajo, no escatima esfuerzos. En el Barça por circunstancias está jugando en esa posición. Como Fiamma, como todas las jóvenes, tiene mucho recorrido, tiene gran potencial, nos aporta muchísimo a nivel defensivo. Todavía no ha dado todo su potencial porque es joven, pero en el futuro será top mundial seguro», dice la seleccionadora. «Fiamma es una futbolista que está creciendo mucho», destaca también Sonia Bermúdez.

Con cualquiera de ellas España peleará por recuperar el mando del partido que perdió en Kaiserslautern. Un encuentro en el que la selección resultó menos reconocible que nunca, aunque sirvió para descubrir otras virtudes hasta ahora escondidas. «Muchas veces se nos ha echado en cara no defender, pero defendimos muy muy bien. A nivel defensivo estuvimos bien, supimos sufrir», asegura Irene Paredes. «Estamos listas, el otro día nos hizo crecer, tenemos que ser la España que hemos sido siempre», añade.

La selección busca su segunda victoria en dos ediciones de la Liga de Naciones, una competición reciente, que se disputó por primera vez en 2024. Un título que para Sonia Bermúdez sería el primero como seleccionadora absoluta. Pero ella agradecería el triunfo sobre todo por sus jugadoras. «Se lo merecen. Tenemos una generación que ha luchado mucho por llegar a finales y también quiero desde aquí darle tanto mérito a que con su juego han conseguido que vengan este martes 70.000 personas al Metropolitano y eso es algo histórico y que hay que poner también en valor. También me gustaría por el staff y por la gente que trabaja en la Federación. Nosotros llegamos aquí y tenemos gente detrás que nos ayuda en todo para que no nos falte nada. Creo que sería un gran año el cerrar con una victoria y a título personal sería un sueño poder ganar. Sería algo importante para nuestro deporte femenino», asegura Sonia Bermúdez.

Aitana tendrá que verlo por televisión, ya operada de la lesión de peroné.