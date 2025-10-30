La pesadilla de una estrella de la Premier: inventan que su hijo ha muerto y su hija tiene cáncer

No es la primera vez que un deportista se enfrenta a noticias falsas difundidas a través de redes sociales pero estaba vez se han cruzado todas las líneas rojas.

El astro del fútbol inglés Phil Foden se ha visto obligado a contratar el servicio de un bufete de abogados después de que unos trolls de internet afirmaran falsamente que uno de sus hijos había muerto y que otro padecía cáncer.

El jugador del Manchester City, padre de tres hijos, ha reclutado a un ejército de especialistas legales en un intento por eliminar historias e imágenes falsas de varias plataformas de redes sociales, según revela The Sun.

La pareja del centrocampista del equipo de Pep Guardiola, Phil, Rebecca Cooke , de 24 años, incluso se ha visto obligada a abordar el tema, publicando en internet artículos que califican estos mensajes de "repugnantes".

Las primeras mentiras aparecieron en Facebook con afirmaciones falsas de que el hijo mayor de la pareja , Ronnie , de seis años, había muerto. Posteriormente, otra publicación de un troll que se hace llamar Man City Fan Lover inventó una falsa “confesión” de Phil, de 25 años, sobre su hija True, de cuatro años, diciendo: “Mi niña tiene cáncer”.

Unos de los falsos mensajes publicados Redes Sociales

Falsas imágenes creadas por IA

Varias de las historias falsas presentan imágenes de IA falsas que muestran a Phil y Rebecca aparentemente llorando juntos. La enorme cantidad de artículos inventados hizo que las palabras “Phil Foden” fueran tendencia en las redes sociales e incluso en las búsquedas de Google .

Rebecca comentó en su publicación de Instagram que la pareja —que está comprometida y tiene un tercer hijo, Phil Jnr— ha sido bombardeada con todo tipo de preguntas sobre la salud de su familia.

“Somos conscientes de las páginas y cuentas que difunden estas historias. Son completamente falsas y muy perturbadoras. No entiendo cómo la gente puede inventarse estas cosas sobre nadie, especialmente sobre los niños. Es repugnante", escribió Rebecca que además ha pedido ayuda a sus seguidores para desactivar estas publicaciones.

“Gracias a Dios estamos todos perfectamente y gracias por su preocupación; estamos haciendo todo lo posible para detenerlos. Por favor, denuncien cualquier publicación o página que encuentren compartiendo estas historias falsas", sentenció.