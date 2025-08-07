De 'pistolero' a 'vaquero': La divertida celebración de Luis Suárez

El pasado 6 de agosto, Inter Miami enfrentó a Pumas de la UNAM en un emocionante encuentro por la tercera fecha de la Leagues Cup 2025, celebrado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El partido fue intenso desde el primer minuto y, aunque los mexicanos abrieron el marcador con un gol de Jorge Ruvalcaba, el conjunto de la MLS no tardó en responder con fuerza. La ausencia de Lionel Messi por lesión impulsó a Luis Suárez a tomar el mando para liderar a su equipo a la victoria (3-1), asegurando el pase a los cuartos de final del torneo.

La figura estelar del partido fue sin duda el delantero uruguayo, quien anotó un gol crucial con un penalti ejecutado al estilo "Panenka", dejando fuera de posición al portero de Pumas, Miguel Paul, y firmando el 2-1 parcial. Además, Suárez fue fundamental en la generación de juego, asistiendo a Rodrigo de Paul en el gol del empate y a Tadeo Allende para el tercer tanto.

Su celebración tras el gol fue especialmente emotiva. Luis se colocó un sombrero de vaquero con el nombre de su hija bordado, Delfina, un gesto poco habitual en su repertorio y que sirvió para dedicar ese momento especial a la pequeña que había cumplido años recientemente. Durante el festejo también envió besos hacia la grada. Este acto combinó perfectamente la simbología de su apodo 'El Pistolero' con un mensaje íntimo y personal, pasando de 'pistolero' a 'vaquero'.

Por su parte, para De Paul también fue un partido especial, anotando su primer gol con la camiseta de Inter Miami justo antes del descanso. El argentino mostró gran movilidad, visión y entrega, siendo uno de los pilares clave en la remontada del equipo rosa.

El duelo que no fue

Lionel Messi no pudo jugar por lesión, mientras que Pumas estuvo sin su arquero estrella, Keylor Navas, suspendido para este partido. La historia compartida entre los dos jugadores añadía un matiz especial a este duelo, pero su ausencia simultánea privó a la afición del reencuentro. Durante cinco temporadas entre 2014 y 2019, Messi y Navas fueron protagonistas de una de las rivalidades más intensas del fútbol español; el argentino como ícono del FC Barcelona y el costarricense como el portero titular del Real Madrid, enfrentándose en numerosos clásicos y partidos decisivos, con un alto nivel de respeto y competitividad.

ASSOCIATED PRESS

Esta rivalidad evolucionó cuando, desde agosto de 2021, ambos se convirtieron en compañeros de vestuario en el Paris Saint-Germain, coincidiendo durante al menos dos temporadas hasta 2023. Más allá de la competencia pasada, desarrollaron una visible amistad dentro y fuera del campo, compartiendo experiencias, títulos y demostrando camaradería. A pesar de la ausencia de estas dos estrellas, el partido mantuvo su intensidad e Inter Miami demostró que tiene con qué soñar en la Leagues Cup, mientras espera el regreso del astro argentino.