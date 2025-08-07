El polémico mensaje de Fermín que luego borró y que ha desatado todo tipo de especulaciones: ¿Va por Gavi o por Ter Stegen?

El posible futuro de Fermín lejos del Barça sigue siendo uno de los asuntos más comentados de esta ventana de fichajes. Se habla de ofertas millonarias del Chelsea, el Manchester United e incluso LaLiga saudí. Sin embargo más allá de sus opciones de salida, el onubense se han convertido en protagonista por un controvertido mensaje que publicó en sus redes sociales y que posteriormente eliminó.

Fermín López no revela al destinatario de sus palabras pero se muestra muy enfadado en un mensaje que ha desatado todo tipo de especulaciones.

"Nunca ganas las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera", empieza expresando el mensaje, que está a la derecha de una imagen en blanco y negro con el FC Barcelona, celebrando un gol.

Mensaje publicado por Fermín Instagram

"Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son", sentencia.

Minutos después de su publicación, el mensaje fue borrado por su autor. Sin embargo, eso no evitó que corriera como la pólvora desatando todo tipo de rumores sobre conflictos en el seno del vestuario que van desde problemas con Gavi a una clara indirecta a Ter Stegen.

Fermín regresa hoy junto a sus compañeros al trabajo en doble sesión en la Ciutat Esportiva para preparar el Trofeu Joan Gamper, que enfrentará este domingo al Como de Cesc Fàbregas en el Estadi Joahn Cruyff.