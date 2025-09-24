El primer Clásico de la temporada entre Real Madrid y Barcelona ya tiene horario

Ya hay horario para el gran partido del campeonato español. El clásico entre Real Madrid y Barça, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas, según ha anunciado LaLiga.

Se trata del primer duelo de la temporada entre ambos equipos que, con varias jornadas por jugar todavía hasta el duelo que los enfrente, son de momento primero y segundo en el campeonato. El Real Madrid cuenta sus seis partidos por victorias, mientras que los azulgrana, todavía con cinco duelos jugados, se han dejado ya dos puntos en el camino.

Obviamente, no será el último choque entre ambos. El calendario quiso que el partido de vuelta de Liga tenga lugar ya con el campeonato bastante avanzado, en la 35ª jornada, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año próximo. Pero sí va a ser la primera ocasión en que el Real Madrid se mida a su eterno rival con Xabi Alonso en el banquillo.

La temporada pasada, Barça y Real Madrid se enfrentaron cuatro veces. Además de las dos de Liga, ambos equipos se vieron las caras en la final de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. El Barcelona salió vencedor de ambas por 3-2 y 5-2 respectivamente. Sí