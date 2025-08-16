RCD Mallorca - FC Barcelona hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga

Este sábado 16 de agosto, el Estadio Visit Mallorca será el escenario del arranque oficial de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports: con el enfrentamiento entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada inaugural del campeonato.

Más allá de tratarse del primer partido de la nueva campaña, este duelo llega marcado por la expectación de ver cómo ambos equipos comienzan su curso. El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate busca iniciar la temporada con buen pie; el año pasado se quedaron a apenas cuatro puntos de posiciones europeas, por lo que este curso intentarán repetir ese nivel competitivo sin olvidar el objetivo principal de la permanencia en Primera División. Por su parte, el FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, llega con la misión de defender el título de LaLiga. Tras una temporada anterior en la que el nivel de juego fue excelente, la presión sobre el equipo culé es máxima, y la expectativa es volver a repetir ese rendimiento tanto en la competición doméstica como en la Champions League, donde fueron eliminados en semifinales.

Como novedades en la plantilla mallorquinista durante el mercado estival, destacan Pablo Torre, que llega en propiedad desde el propio FC Barcelona, Lucas Bergström, portero procedente del Chelsea, y Mateo Joseph, llegado del Leeds United, incorporaciones que buscan reforzar diferentes líneas del equipo. En el capítulo de salidas, las más relevantes son las de Robert Navarro, que se marcha al Athletic de Bilbao, y Copete al Valencia, ambos jugadores tuvieron con mucho protagonismo el año pasado.

En cuanto al mercado culé, con otro año más pendientes de las inscripciones para poder participar en LaLiga hasta última hora, han llegado: el portero Joan García, procedente del Espanyol, Marcus Rashford, cedido por el Manchester United con opción de compra de 30 millones de euros, y Roony Bardghji, llegado del Copenhaguen, quien contará con ficha del filial azulgrana. A pesar de los problemas económicos del club, el Barça se han reforzado en posiciones clave, como la portería y la llegada de Rashford, que aporta nuevas variantes a la ofensiva de Hansi Flick.

Horario y dónde ver online TV, Mallorca - FC Barcelona

El partido entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025-26, se disputará este sábado 16 de agosto a las 19:30 horas (hora peninsular española) en el Estadio Visit Mallorca. El encuentro podrá seguirse en directo a través del canal Movistar LaLiga TV, disponible en la plataforma Movistar Plus+, así como en su servicio online para abonados. Este estadio, inaugurado en 1999 y con capacidad para unos 23.000 espectadores, ha sido recientemente modernizado. Un recinto emblemático para el RCD Mallorca que ofrecerá un ambiente especial para este estreno liguero.