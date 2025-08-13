El PSG no conoce el cansancio: remonta un 0-2 al Tottenham para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis

El PSG volvió a los entrenamientos el 5 de agosto, después del descanso necesario por el inexplicable Mundial de Clubes, y ya se jugó el primer título del nuevo curso el día 13 del mismo mes. Algo falla en el calendario cuando suceden cosas así, pero el conjunto francés logró sobrevivir y levantar la Supercopa cuando lo tenía todo en contra. Primero, por su juego, nublado casi toda la noche. Después, porque el Tottenham se había adelantado 0-2. Y, además, porque tras la remontada que parecía imposible, porque en 75 minutos el equipo de Luis Enrique sólo había tirado una vez a puerta, llegaron los penaltis y también comenzó fallando Vitinha. A todo eso se sobrepuso el PSG para tener un final feliz.

La máquina perfecta que creó Luis Enrique desde mediados de la temporada pasada terminó el curso mostrando señales de desgaste, e iba por el mismo camino en la Supercopa. El Tottenham no le dejó desplegar ese fútbol rodillo que te va asfixiando y te acaba machacando. Lo hizo en varias fases. En la primera parte del encuentro, el conjunto inglés buscó con bravura a su rival y no le dejó mandar. Después le tocó echarse un poco para atrás, pero siempre tuvo presente buscar la portería francesa. El equipo de Thomas Frank limitó el potencial ofensivo galo. Alguna carrera de Barcola o un remate defectuoso, que era complicado, de Dembélé, pero nada de claridad en el mejor equipo del momento. Sí tenía las ideas en su sitio el Tottenham, que se asomaba con peligro hasta que encontró el gol en una acción a balón parado, con algo de polémica por una posible falta de Palhinha a Marquinhos. No lo entendió así el árbitro y tampoco desde el VAR, y el medio del Tottenham pudo girar y rematar. Esa primera opción la despejó Chevalier al larguero, pero se quedó vendido para intentar evitar el remate definitivo de Van de Ven. La falta, por cierto, la sacó el portero Spur, que se fue al centro del campo para buscar una acción directa que funcionó.

El guardameta del Tottenham no tuvo mucho más protagonismo; el del PSG, sí, por la despedida de Donnarumma, que no fue ni convocado. No era un papel cómodo para su sustituto, y menos cuando el segundo gol lo pudo evitar. De nuevo falló el conjunto de Luis Enrique en la estrategia. El primer error fue colectivo, pues Romero supo buscar la forma de colarse solo, a la espalda de todos. Su remate de cabeza no fue malo, pero era franco para Chevalier, que quizá se confió o midió un poco mal, el caso es que su despeje fue insuficiente y la pelota se fue a la red de forma cruel.

Los titulares parecían cantados hacia su persona, pero su equipo logró dar la vuelta al partido, y él a su situación personal. El Tottenham pasó a una tercera fase en el choque: defenderse sin más. Ya se olvidó de ir al ataque. La realidad es que estaba maniatando al PSG, que mejoró con la entrada de Fabián, el único no titular que se quedó en el banquillo, pero seguía sin las ideas claras. La primera abolladura en el muro llegó con un tiro de Kang-In Lee desde la frontal.Quedaban cinco minutos, y Gonçalo Ramos remató de cabeza el centro de Dembélé en el añadido lo que fue la mejor jugada colectiva de los parisinos.

Los cambios le salieron a Luis Enrique. En esta competición no hay prórroga, y en la tanda, Chevalier se redimió con una parada, para igualar el fallo de Vitinha, y Nuno Mendes marcó el penalti definitivo después de que también fallara Tel.

2 (4): PSG (1-4-3-3): Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé

2 (3): Tottenham (1-4-3-3): Vicario, Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Spence, Richarlison.

Cambios: PSG Fabián 7 (Kvaratskhelia 60’), Mbaye 6 (Barcola 68’), Kang-In Lee 8 (Zaire-Emery 68’), Gonçalo Ramos 7 (Doué 77’). Tottenham Solanke 6 (Richarlison 72’), Gray 6 (Palhinha 72’), Tel 5 (Kudus 79’), Bergvall s.c. (Sarr 90’).

Árbitro: João Pinheiro (Portugal). Amonestó a Richarlison, Barcola, Dembélé, Pacho y Danso.

Penaltis: Solanke, gol: 0-1. Vitinha, fuera: 0-1. Bentancur, gol: 0-2. G. Ramos, gol: 1-2. Van de Ven, parada: 1-2. Dembélé, gol: 2-2. Tel, fuera: 2-2. Kang-In Lee, gol: 3-2. Pedro Porro, gol: 3-3. N. Mendes, gol: 4-3.