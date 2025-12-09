El Atlético de Madrid viaja este martes a Eindhoven para enfrentarse al PSV en el duelo correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Champions League. Los rojiblancos buscan revertir sus últimas dos derrotas ligueras con un resultado positivo en Europa que podría colocarles en posiciones de clasificación directa a octavos de final.

Un Atlético más casero que de visitas

Las derrotas ante FC Barcelona (3-1) en el Spotify Camp Nou y Athletic Club (1-0) en San Mamés han dejado al Atlético de Madrid algo tocado en la clasificación de LaLiga EA Sports, donde quedan a nueve puntos del liderato que ostentan los culés.

Como visitante, el conjunto rojiblanco no está teniendo los registros que espera: es el tercer mejor local de la competición española; pero ocupa el octavo lugar con los resultados a domicilio. Algo similar le ocurre en Champions, donde también es el tercer mejor local del torneo —nueve puntos de nueve posibles— y como visitante acumula cero de seis posibles. Por esta cuestión fue preguntado Diego Pablo Simeone: “Nos falta fuera tener la contundencia que te acerca a encarrilar los partidos. Fuera de casa es clave, tenemos un rival duro, valiente, con alternativas de juego por todos los lados, demostró ante el Liverpool o Nápoles de lo que es capaz”.

El encuentro ante el PSV es una nueva prueba para el equipo de Simeone de cambiar esta situación a domicilio. Con nueve puntos en la clasificación y ocupando la 12ª posición, el Atlético de Madrid necesita encarrilar —como pide su entrenador— los tres partidos restantes de la fase de liga de Champions en las que los rojiblancos buscan una plaza de clasificación directa para los octavos de final.

Simeone recupera para el partido a Cardoso, pero se mantienen en sus respectivos procesos de recuperación Alex Baena, José María Giménez, Marcos Llorente y Clement Lenglet.

Un PSV que ya ha demostrado de lo que es capaz

Nueve victorias lleva el PSV en sus últimos diez partidos. Afianzados en el liderato de la Eredivisie —seis puntos por encima del Feyenoord— el equipo del sur de Países Bajos ha sabido mostrar su mejor versión también en Europa. Una goleada favorable por 6-2 ante el Napoli y ante el Liverpool en Anfield por 1-4, campeones en sus respectivas ligas, han valido para colocar al PSV en una 15ª posición a solo un punto de su rival de esta noche.

Los rood-witten se caracterizan por ser una plantilla joven, donde entre otros jugadores está el central español Yarek Gasiorowski, con quien pudo hablar LA RAZÓN el pasado mes de septiembre, y destaca por ser una de las piezas claves en la zaga de Peter Bosz. Es precisamente en lo defensivo donde está destacando el equipo neerlandés, encajando solamente un gol en los últimos cuatro encuentros disputados.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el PSV - Atlético de Madrid?

El partido correspondiente a la jornada 6 entre PSV y Atlético de Madrid se disputará en el Philips Stadion de Eindhoven este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (hora peninsular española). El partido será arbitrado por el colegiado británico Michael Oliver.

¿Dónde ver online y TV en directo el PSV - Atlético de Madrid?

El duelo será televisado por Movistar Plus+ a través de sus canales M+ Liga de Campeones 2. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).