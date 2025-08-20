¿Qué es el Bulletproof Coffee?, el desayuno de moda entre los futbolistas que acelera el metabolismo

Elegir los alimentos adecuados es fundamental para sacar un rendimiento óptimo al entrenamiento y a la competición de cualquier deportista de élite. La ciencia de la nutrición ha entrado de lleno en los vestuarios. Atrás quedan los tiempos en que los futbolistas regaban las victorias con litros de alcohol, tras atiborrarse de pizzas. Ahora, en cambio, mejoran su rendimiento y evitan lesiones gracias a la ortodoxia nutricional. Esto ha llevado a los mejores futbolistas del mundo a ponerse en manos de especialistas para llevar una dieta que no solo sirva para bajar peso sino también para ganar masa muscular y evitar lesiones indeseadas que los mantengan alejados de la competición. Algas, semillas o aceite de coco forman parte de la dieta de muchos deportistas.

Una dieta en la que el desayuno es fundamental y uno de ellos ha entrado con fuerza en el deporte de élite.

Entre sus fervientes seguidores está el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, pero se ha convertido muy popular en el deporte de élite e incluso en los gimnasios.

El Bulletproof Coffee, conocido como café a prueba de balas, ha ganado popularidad en los últimos años por sus beneficios para la energía y el control de peso. Originado en 2014 en Estados Unidos, esta innovadora bebida, que mezcla café, mantequilla y aceite de coco ha entrado de lleno en los vestuarios.

El café a prueba de balas consiste en endulzar esta bebida con mantequilla. A este mejunje se le atribuyen diversos beneficios, entre los que se incluyen la mejora cognitiva, el aumento del estado de alerta y la energía, la supresión del apetito y la mejora de los resultados metabólicos.

¿Qué es el Bulletproof Coffee?

Esta bebida no es solo una taza de café; es un batido energético en forma líquida con aproximadamente 400 calorías. Sus ingredientes permiten al cuerpo utilizar la grasa como fuente de energía, especialmente por la mañana, cuando las reservas de carbohidratos son más bajas. Esto promueve un estado metabólico que favorece la quema de grasa tanto del café como la corporal, ayudando a adelgazar mientras se mantiene un alto rendimiento mental. Con estos beneficios, no es de extrañar que el Bulletproof Coffee sea tan popular.

El concepto nació de una experiencia personal de Dave Asprey, un multimillonario de Silicon Valley. Durante un viaje al Tíbet, Asprey se sintió revitalizado tras probar una bebida local hecha con té y mantequilla de yak. Inspirado por esta fórmula tradicional, desarrolló su versión moderna utilizando café, mantequilla y aceite de coco para crear Bulletproof Coffee. Según Asprey, tomar café con mantequilla por la mañana nos aporta 400 calorías, una energía suficiente para aguantar del tirón hasta el almuerzo de media mañana y, además, adelgaza, pues el cuerpo no tiene apenas reservas de carbohidratos durante el comienzo de la jornada y se ve obligado a quemar grasas para obtener energía.

Asprey asegura que ha invertido 300.000 dólares durante 15 años para descifrar su biología, logrando perder 45 kilos y aumentando su coeficiente intelectual en 20 puntos –sí, esta dieta también hace milagros en nuestra mente–. Y no sólo eso, además, duerme mejor y es “mejor emprendedor, mejor marido y mejor padre”. Su dieta Bulletproof (una dieta paleolítica mejorada en la que el desayuno es la estrella), además, “reduce los riesgos de padecer cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes y alzhéimer”.

Propiedades de los Ingredientes

1. Café

Energía y alerta: La cafeína ayuda a mantenernos activos y despiertos.

Movilización de grasas: Favorece el uso de grasa como combustible durante la práctica deportiva, algo que es esencial para aprovechar todos los beneficios de Bulletproof Coffee.

2. Mantequilla

Grasas lácteas saludables: Estudios recientes sugieren que las grasas de la mantequilla no son tan perjudiciales como se pensaba. Estas grasas contienen vitaminas esenciales como la A y la D.

Poder saciante: Ayuda a mantenernos satisfechos durante horas.

3. Aceite de Coco

Aumento de cetonas: Estas moléculas energéticas actúan como combustible para el cerebro, mejorando la claridad mental.

Beneficios metabólicos: Reduce la glucosa en sangre, grasa corporal y riesgo de enfermedades metabólicas. También aporta propiedades antimicrobianas. Integrar aceite de coco en el Bulletproof Coffee maximiza estos efectos.

Beneficios del Bulletproof Coffee

Saciedad Prolongada:

Gracias a la mantequilla y el aceite de coco, este café controla el hambre matutina y reduce los antojos.

Mejora del Rendimiento Mental:

Las cetonas producidas por el aceite de coco son un combustible eficiente para el cerebro, promoviendo claridad y concentración.

Pérdida de Peso:

Al quemar grasa como fuente de energía, esta bebida puede ser un aliado para quienes buscan adelgazar. El Bulletproof Coffee es muy eficiente.

Energía Constante:

Sin los picos de energía y caídas asociadas al consumo de carbohidratos.

Se ha visto que los mayores beneficios se obtienen en todas aquellas que realicen ayuno intermitente o hagan ejercicio de alta intensidad, por eso es tan popular entre los atletas. ¿Te atreves a probarlo?