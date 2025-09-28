Quién es Dro, el canterano de 17 años que debutará como titular con el Barça ante la Real Sociedad

Pedro Fernández, conocido futbolísticamente como Dro, es el nombre que empieza a resonar con fuerza en el entorno del FC Barcelona. Con apenas 17 años, este joven gallego ha dado el salto al primer equipo en la pretemporada de 2025, dejando una huella inmediata: marcó su primer gol solo ocho minutos después de ingresar al campo en el amistoso contra el Vissel Kobe, sustituyendo al flamante fichaje Marcus Rashford.

El tanto, que selló la victoria por 1-3 en el primer test de la era Hansi Flick, fue celebrado con entusiasmo por el jugador, que se mostró emocionado ante los micrófonos: “Entré nerviosillo, pero me cayó la primera y para adentro”, confesó. Su desparpajo y naturalidad han conquistado tanto a la afición como al cuerpo técnico.

Dro nació en Galicia en 2008, es hijo de madre filipina y se formó en el Val Miñor, cantera que ha dado otros talentos como los hermanos Thiago y Rafinha Alcántara. En 2022 ingresó en La Masía, donde ha ido escalando categorías hasta consolidarse en el Juvenil A, sin pasar aún por el filial, el Barcelona Atlètic.

Su estilo de juego se caracteriza por la técnica individual, el regate y la alegría en el campo. “Me gusta disfrutar y ser feliz en el terreno de juego”, afirmó tras su debut. Estas cualidades han llamado la atención de Flick, quien lo ha incluido como titular en el partido ante la Real Sociedad, una decisión que confirma la confianza del técnico alemán en el joven talento.

Aunque aún está por ver si Dro se consolidará en el primer equipo esta temporada, su irrupción es una muestra del potencial que sigue brotando de La Masía. En un Barça que busca rejuvenecer su plantilla y recuperar su esencia, Pedro Fernández podría convertirse en una de las grandes revelaciones del curso. Su historia apenas comienza, pero ya promete capítulos memorables.