Ramón Álvarez de Mon, experto en el Real Madrid, explica la reacción de Vinicius a su suplencia en Oviedo

La suplencia de Vinícius Jr. en el partido que esta noche enfrenta al Real Madrid con el Real Oviedo en el Carlos Tartiere ha supuesto una de las noticias más llamativas de la jornada de LaLiga. El brasileño, no ha sido incluido en el once inicial de Xabi Alonso. En su lugar, el entrenador donostiarra ha otorgado la titularidad a Rodrygo Goes, quien formará parte del tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé y el joven talento argentino Franco Mastantuono.

Cuando se conocieron los onces oficiales, la ausencia de Vinícius sorprendió porque, pese a que no estaba dando su mejor rendimiento no se esperaba. Xabi Alonso ha considerado oportuno dar un golpe de efecto a su alineación, priorizando la entrada de jugadores con perfiles distintos que pueden aportar otro tipo de recursos al ataque madridista. En este sentido, apostar por Rodrygo de inicio y dar una oportunidad al prometedor Mastantuono es un mensaje claro: todos deben estar preparados y nada es intocable en su proyecto. Los rumores sobre la salida de Rodrygo pueden acallarse ahora.

Rodrygo tiene un perfil de juego más de equipo, menos dependiente del duelo individual constante. Esto puede beneficiar el plan de partido del Real Madrid, que buscará desgastar con posesión y ritmo alto a un Oviedo que se juega la vida en energía y concentración durante los primeros minutos. La elección del técnico no solo señala a un sustituto ocasional de Vinícius, sino que refuerza la idea de que el ataque blanco debe ser plural y no depender de un solo nombre propio, que nadie es imprescindible. Y le da a Rodrygo la izquierda. Le reta a demostrar lo que vale.

Habrá que ver también la reacción de Rodrygo. Según Ramón Álvarez de Mon, el brasileño "tiene un cabreo importante".

Mastantuono, la gran apuesta de Alonso

El otro foco de atención por delante es la presencia de Franco Mastantuono en el once titular. A sus apenas 18 años se ha convertido en la gran sensación esta temporada. Xabi Alonso ya le brindó algunos minutos la jornada pasada frente a Osasuna, y hoy da un paso más arriesgado pero firme: lanzarlo como titular en un estadio de la exigencia del Carlos Tartiere. La entrada de Mastantuono se entiende también como una forma de renovar energías en el mediapunte, ya que ocupará el lugar de Brahim Díaz.

Mastantuono es un perfil muy distinto a Vinícius: menos desborde por banda, más visión de juego y capacidad para alternar el rol de mediapunta con el de falso extremo. Con su formación en un tridente atípico junto a Mbappé y Rodrygo, Alonso busca dinamismo y fluidez más que profundidad vertical constante, lo que explica la suplencia de Vini.