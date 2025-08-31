Acceso

Rayo Vallecano - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 3 de LaLiga EA Sports

El Barça buscará repetir la victoria lograda la pasada campaña, ante un Rayo que llega animado por el triunfo europeo y se hace fuerte en casa

  • Sebastián Parra
Rayo Vallecano - FC Barcelona: jornada 3 de LaLiga EA Sports, en vivo online

Ya tenemos la alineación del Rayo

Ellos son los once elegidos por Íñigo Pérez:

  • Batalla (13)
  • Ratiu (2)
  • Luiz Felipe (5)
  • Lejeune (24)
  • Pep Chavarría (3)
  • Pathé Ciss (6)
  • Unai López (17)
  • Pedro Díaz (4)
  • Isi Palazón (7)
  • Álvaro García (18)
  • De Frutos (19)

Ya tenemos la alineación del Barcelona

Ellos son los once elegidos por Hansi Flick:

  • Joan García (13)
  • Koundé (23)
  • Eric García (24)
  • Christensen (15)
  • Balde (3)
  • De Jong (21)
  • Pedri (8)
  • Olmo (20)
  • Lamine Yamal (10)
  • Raphinha (11)
  • Ferran (7)

Los equipos ya están en Vallecas

📍

Rayo Vallecano: Goles para la memoria

🤌🏻

Vestuarios preparados

👕

Ya está listo el Estadio de Vallecas

🏟️

Los convocados por Flick

📋

Declaraciones de Hansi flick

🎙️

FC Barcelona: Último entrenamiento previo al partido

🔥

Declaraciones de Íñigo Pérez

🎙️

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻

