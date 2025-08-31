Directo
Rayo Vallecano - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 3 de LaLiga EA Sports
El Barça buscará repetir la victoria lograda la pasada campaña, ante un Rayo que llega animado por el triunfo europeo y se hace fuerte en casa
Rayo Vallecano - FC Barcelona: jornada 3 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Ya tenemos la alineación del Rayo
Ellos son los once elegidos por Íñigo Pérez:
- Batalla (13)
- Ratiu (2)
- Luiz Felipe (5)
- Lejeune (24)
- Pep Chavarría (3)
- Pathé Ciss (6)
- Unai López (17)
- Pedro Díaz (4)
- Isi Palazón (7)
- Álvaro García (18)
- De Frutos (19)
Ya tenemos la alineación del Barcelona
Ellos son los once elegidos por Hansi Flick:
- Joan García (13)
- Koundé (23)
- Eric García (24)
- Christensen (15)
- Balde (3)
- De Jong (21)
- Pedri (8)
- Olmo (20)
- Lamine Yamal (10)
- Raphinha (11)
- Ferran (7)
Los equipos ya están en Vallecas
Rayo Vallecano: Goles para la memoria
Vestuarios preparados
Ya está listo el Estadio de Vallecas
Los convocados por Flick
Declaraciones de Hansi flick
FC Barcelona: Último entrenamiento previo al partido
Declaraciones de Íñigo Pérez
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻⚽
