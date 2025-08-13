Real Madrid: Arda Güler se pone serio y (muy) fuerte

Xabi Alonso ve en la zurda de Arda Güler una batuta para dirigir el juego del Real Madrid. El nuevo técnico confía ciegamente en la calidad del turco, que ha sido titular en seis de los siete partidos de la era del vasco en el banquillo blanco. Solo en su estreno ante el Al Hilal, Arda no comenzó el encuentro, aunque entró en el descanso por Asencio para mejorar el juego del equipo. Desde entonces, siempre en la alineación inicial y con buenas sensaciones.

Ancelotti le pedía paciencia para ir cumpliendo las etapas que un joven debe cubrir para ser importante en el Real Madrid, y aunque estuvo cerca de perderla en algún momento, se agarró a los minutos que tenía para dejar siempre grandes detalles. Ahora, con Xabi, ha dado un evidente paso adelante en importancia dentro de la plantilla, además de haber ganado alrededor de cinco kilos de musculatura. Se le ve mucho más voluminoso y definido, algo que le ayudará mucho a imponerse en los duelos directos.

Estaba claro que en el Mundial de Clubes formaba parte del grupo de los titulares, pero quedaba por ver qué pasaría después de las vacaciones. Por ahora, en el único ensayo general antes del estreno en Liga ante Osasuna, también contó Xabi con Arda, que se lució ante el WSG Tirol. Con permiso de Mbappé –que hizo un doblete–, fue el mejor futbolista del choque amistoso, con una asistencia, al francés precisamente, y dos remates al larguero.

Empezó jugando de interior en un esquema de cuatro defensas. Ahí siempre estuvo cerca de la zona de definición y lo aprovechó. Estrelló un zurdazo en el larguero desde la esquina derecha del área, a pie cambiado, y desde ahí, más o menos, ejecutó un pase filtrado sin mirar para superar dos líneas defensivas y dejar ante el portero a Mbappé, que controló, se giró y fusiló.

Estuvo cerca de darle otra asistencia en la segunda mitad, pero en esa ocasión no contó porque Kylian se encontró con una buena parada del meta austríaco.

Después, cuando Xabi probó una defensa de tres, Arda se situó más de mediocentro, para iniciar el juego desde más atrás, algo que ya intentó Ancelotti en el final de la temporada pasada. Güler está consiguiendo influir en los partidos, como hizo cuando apareció en la segunda parte de la final de la Copa del Rey y las cosas se pusieron muy a favor del Real Madrid, que le dio la vuelta al marcador.

Todavía tiene 20 años, pero arranca su tercera temporada en Madrid y se siente preparado. En su primer curso solo participó en doce partidos, aunque le dio tiempo a marcar seis goles. Especialmente en una recta final de curso que, con la Liga ya ganada, aprovechó para brillar en la definición, una de sus virtudes. Evidentemente no es un goleador, lo que no evita que dude poquísimo ante el portero rival y siempre tenga claro dónde colocar la pelota.

En su segundo ejercicio de blanco se ha disparado a los 49 partidos, incluyendo el Mundial de Clubes, con otros seis tantos, ocho asistencias y 2.195 minutos de juego. Frente al Tirol, entró muchas veces en contacto con la pelota, casi una por minuto en sus 80 sobre el césped, y su porcentaje de efectividad en el pase se fue más allá del 90 por ciento. Se atrevió incluso con un lanzamiento de falta desde la frontal, que fue su segundo remate al larguero en la tarde tirolesa. Va tomando galones también en ese sentido, porque puede ser muy importante su toque en el balón parado, ahora que ya no están ni Modric ni Kroos, dos magos poniendo la pelota en la cabeza de los compañeros en las jugadas ensayadas.

Parece claro que Xabi va a empezar con Arda como uno de sus futbolistas principales, que está respondiendo a la confianza del entrenador vasco.