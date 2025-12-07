Real Madrid - Celta: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

Vuelta a casa por Navidad. Tras más de un mes como visitante, se encienden de nuevo las luces del Santiago Bernabéu para la visita del Celta. El Real Madrid regresa a su feudo tras seis partidos como visitante, cuatro de ellos en Liga y tres se saldaron con empate. El liderato quedó atrás tras los pinchazos, pero también las malas sensaciones tras una exhibición en San Mamés en la que los de Xabi Alonso mostraron su mejor fútbol de la temporada.

El líder es Mbappé

El Real Madrid jugará sabiendo lo que ha hecho ya el Barcelona en La Cartuja, pero el objetivo es el mismo: ganar y espantar por completo las dudas que rodeaban a los blancos y al tolosarra. Para ello necesitará a un Kylian Mbappé en modo apisonadora que brilló con luz propia en Bilbao con un doblete y una asistencia en una de las plazas más complicadas de la competición. El francés disputará su partido número 50 en LaLiga y solo Cristiano Ronaldo (48) anotó más goles en sus primeras 50 apariciones en la competición que el atacante francés (47) en el siglo XXI. Puede superarle igualarle e incluso superarle.

El francés es la gran baza blanca y cada vez se asocia mejor con la otra gran figura, Vinicius Júnior. En San Mamés se pudo ver al brasileño más centrado y al francés más móvil a diferencia de otros partidos y su asociación cada vez es más natural y más letal. Vinicius buscará reencontrarse con el gol para poder seguir creciendo y que todo el equipo lo haga de la mano de ambos.

Las lesiones cortan la mejora

Todo parecía empezar a engranar en San Mamés. Trent brillaba y el centro del campo fluía, pero las lesiones obligan a Xabi Alonso a cambiar de nuevo el plan. El inglés sufrió una lesión que es una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo y estará dos meses de baja. El lateral se perderá la Supercopa y lo que queda de fase liga. Tampoco estará Carvajal en lo que queda de 2025 y las opciones pasan por Valverde o Asencio.

No fue el único lesionado porque también cayó Camavinga, aunque mucho más leve. Se perderá el encuentro ante el Celta, pero se le espera ante el Manchester City. Güler volverá a tomar el mando en el medio del campo tras su ausencia en el once de San Mamés y tratará de seguir mejorando su conexión con Bellingham. Prueba de fuego sin margen de error antes de una gran noche europea que medirá el nivel actual del Real Madrid.

El Celta buscará la machada

El conjunto celeste llega tras las derrotas en Liga y Europa League y con un día menos de descanso por el encuentro ante el Sant Andreu en Copa. Además, los números castigan al conjunto celeste, que ha perdido en 12 de sus últimos 13 partidos como visitante ante el Real Madrid. No gana en Chamartín desde noviembre de 2006 con Fernando Vázquez. Aspas buscará dar la campanada y celebrar a lo grande su partido 400 en la competición.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Celta, partido de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 15 entre el Real Madrid y Celta se disputará este domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga, concretamente en el dial 54 en Movistar y en el 110 en Orange.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Celta

Real Madrid

Posible alineación del Real Madrid: Courtois, Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Celta

Posible alineación del Celta: Radu, Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Iago Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.