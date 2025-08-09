El Real Madrid ya ha elegido al nuevo Joselu

No hay nada que ilusione más al madridismo que ver a un chico criado en la cantera subir al primer equipo y derribar esa puerta de la que hablaba Camacho sobre los jóvenes. Gonzalo García la tiró abajo durante el Mundial de Clubes, convenciendo a Xabi Alonso y también a la afición, a la que le apetece que el chico tenga una oportunidad de ser el nuevo Joselu. Es decir, que le den minutos para interpretar ese papel de «9» puro, de referencia, con el que tener varias maneras de atacar, y usarlas según la situación lo exija.

Joselu llegó cedido del Espanyol, en un movimiento que primero descolocó a muchos, pero que acabó siendo un acierto por su protagonismo en momentos clave camino de la decimoquinta Copa de Europa. El resto de atacantes era de otro perfil, más extremos, menos de área, y Ancelotti le dio minutos cuando las cosas se atascaban o el «plan A» no había funcionado.

El curso pasado, muchos echaron de menos a Joselu en algunos momentos, porque Mbappé tampoco es un punta de referencia, estático, aunque haya jugado muchos minutos en esa posición. Para Ancelotti, el nueve más puro que tenía era Endrick, pero estaba recién llegado y el italiano le pedía paciencia para ir recorriendo el camino que los jóvenes tienen que seguir hasta ser importantes en el Real Madrid.

Endrick es un volcán de 19 años con muchísimo potencial y dinamita, pero una lesión muscular en los isquiotibiales le apartó del último partido de la Liga pasada y tampoco le permitió estar en el Mundial de Clubes, donde Gonzalo ha aprovechado un hueco para colarse.

Además, Mbappé tuvo la intoxicación alimentaria que le dejó fuera de juego al principio del torneo, así que Xabi Alonso, recién llegado, le dio la titularidad en el centro del ataque y Gonzalo respondió con un gol cada 113 minutos para terminar con cuatro tantos como máximo anotador del torneo. Terminó empatado con Di María (Benfica), Guirassy (Borussia Dortmund) y Marcos Leonardo (Al Hilal), pero al dar una asistencia el primer puesto de la lista fue para él.

Gonzalo hizo goles con el pie, con la cabeza y jugó muy bien fuera del área, a veces tirado a la izquierda, donde recibía de espaldas para descargar después a sus compañeros que venían de cara. Le puso todas las ganas porque sabía que ese torneo le podía cambiar la vida, y así ha sido.

Antes de eso, la idea podía ser una cesión (el Getafe estaba muy pendiente), pero después del Mundial en el club no querían dejarlo escapar y consideraban que se había ganado toda la confianza. No hubo decisión sobre él ni antes ni durante las vacaciones del Real Madrid, con el entrenador elogiándolo cada vez que tenía oportunidad. Ahora ya es oficial que se queda y que tiene plaza en el primer equipo.

Comunicado oficial

«El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030», decía el comunicado sobre un chico de 21 años que llegó con diez a la fábrica de Valdebebas y que ha ido dando todos los pasos hasta estar con los mayores.

Ya debutó con el primer equipo en noviembre de 2023, cuando entró doce minutos en una victoria ante el Cádiz. En esa misma Liga, que ganó el Madrid, jugó cinco minutos más ante el Granada. La temporada pasada hizo 25 goles con el Castilla y protagonizó otro fogonazo importante con el primer equipo en febrero, en los cuartos de Copa del Rey frente al Leganés. Esa fría noche, Ancelotti llegaba con muchas bajas, tiró de canteranos y Gonzalo entró en los últimos ocho minutos. En el tercero del descuento conectó un cabezazo a pase de Brahim que evitaba la prórroga y daba el pase a los blancos.

Una aparición que confirmaba su condición de delantero de área, en el que algunos ven cosas de Santillana, por ese juego aéreo contundente que ha mostrado también en el Mundial de Clubes; y otros, entre ellos su técnico, lo comparan con Raúl: «Hay algunas cosas en él que me recuerdan a Raúl. «Siempre está en el sitio correcto, esperando la oportunidad, con una gran ética de trabajo para ayudar al equipo, que es lo que destaca a los jugadores del Castilla que quieren hacerse un hueco», decía Xabi en Estados Unidos.

En el amistoso sin público frente al Leganés también apareció entre los titulares y queda claro que el técnico vasco lo quiere cerca.

Le ha ganado la carrera, por ahora, a Endrick, que sigue recuperándose de una lesión que seguramente le ha impedido aceptar alguna oferta para salir cedido y que se ha alargado más de la cuenta. Mientras recibe el alta, se ha sabido que el «9» que ha dejado Mbappé es para él, porque lleva más tiempo en el primer equipo. Para Gonzalo queda el «16», aunque él no mira qué número lleva en la espalda. Ahora mismo es la primera opción para acompañar a Mbappé y Vinicius arriba está dispuesto a seguir derribando puertas en el club de su vida.