El Real Madrid, líder de la marca de fútbol más valiosa del planeta por delante del Barça

El Real Madrid mantuvo por segundo año consecutivo el primer puesto como la marca de fútbol más valiosa del planeta, tras registrar un crecimiento del 14 por ciento hasta alcanzar los 1.900 millones de euros. El Barcelona ascendió al segundo puesto con un incremento del 11 por ciento, situándose en 1.700 millones, según detalló un informe hecho público por la consultora Brand Finance.

Según el informe titulado "Fútbol 50 2025", que busca revelar el valor total de las marcas de los 50 clubes de fútbol más importantes del mundo, ambos clubes han obtenido la máxima calificación posible en fortaleza de marca (AAA+), junto a otras cuatro marcas de la "Premier League", lo que refuerza su posición como referentes globales no sólo en el terreno deportivo, sino también en el ámbito comercial y mediático.

El Real Madrid se hizo con el "triplete", pese a que, por primera vez desde 2021, concluyó la temporada sin un único trofeo importante. No sólo es la marca de fútbol más valiosa del mundo, sino también la marca de club más fuerte y la de mayor valor empresarial.

Por su parte, el Barça escaló posiciones en el ranking tras una temporada sólida en la que fue campeón en tres competiciones a nivel doméstico, Supercopa, Copa del Rey y LaLiga. Ascendió al segundo puesto y arrebató al Manchester City, tercero del ranking, para marcar "la primera vez desde 2021 que clubes españoles ocupan los dos primeros puestos del ranking mundial", detalló el escrito.

"El Real Madrid y el FC Barcelona dominan, representando juntos el 70 por ciento del valor combinado de todos los clubes de LaLiga (5.200 millones de euros)", según el informe.

La caída del City a la tercera posición se debe a que su valor de marca se redujo un 11 por ciento, hasta los 1.400 millones de euros, después de concluir tercero en la Premier y ser eliminado de la Liga de Campeones antes de lo previsto; y eso que todavía disponía de una buena suma lograda entre 2020 y 2024.

Asimismo, el valor de marca del Paris Saint-Germain (PSG) aumentó un 13 por ciento (1.400 millones), lo que le permitió subir dos puestos e irrumpir en el "top 5", situándose por delante del Bayern de Múnich (1.300 millones) y del Manchester United (1.200 millones), y sólo por detrás del Liverpool, cuarto. Y esto porque logró un triplete histórico al ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y su primera Liga de Campeones.