Real Madrid- Mallorca, en directo hoy: Jornada 3 de LaLiga EA Sports
Los blancos buscan un nuevo triunfo para afianzarse en lo más alto de la tabla ante el conjunto de Jagoba Arrasate, que llega a la cita con tan solo un punto en dos partidos
Real Madrid- Mallorca: Jornada 3 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Historial entre Real Madrid y Mallorca
El Real Madrid y el Mallorca se han enfrentado en 75 ocasiones en Primera División, con un balance muy favorable para los merengues con 46 victorias, 13 empates y 16 derrotas. En el Santiago Bernabéu, la diferencia es aún mayor, ya que son 28 triunfos locales frente a solo 5 visitantes y 4 empates, con una media superior a dos goles por partido del Madrid en casa.
En los últimos diez enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado ocho, con un empate y una única derrota. El precedente más cercano en Liga es en mayo de 2025, cuando los blancos vencieron 2-1 en la capital. El Mallorca no gana en Chamartín desde 2009, una estadística que refleja la dificultad que históricamente ha tenido el conjunto balear para sorprender en el feudo madridista.
El estadio de hoy
Todo está listo en el Bernabéu para comenzar a recibir a los aficionados.
Cómo llega el Mallorca: un punto y muchas dudas en el arranque
El Mallorca no ha tenido un inicio sencillo de campeonato. En la primera jornada sufrió un duro golpe en Son Moix ante el Barcelona (0-3), un partido marcado por las expulsiones tempranas de Morlanes y Muriqi que dejaron al equipo en inferioridad numérica desde el primer tiempo.
En la segunda fecha, los bermellones lograron sumar su primer punto de la temporada con un empate agónico frente al Celta de Vigo (1-1). El gol de Mateu Morey en el minuto 88 evitó otra derrota y dio algo de oxígeno a un vestuario que todavía busca confianza.
Con apenas un tanto a favor en dos encuentros y cuatro recibidos, los de Jagoba Arrasate ocupan la 16ª posición de la tabla. La visita al Bernabéu llega en un momento exigente, con la necesidad de afianzarse atrás y recuperar la eficacia de su referencia ofensiva, Vedat Muriqi, que regresa tras sanción.
Cómo llega el Real Madrid
Dos jornadas, dos triunfos, cuatro goles a favor y ninguno en contra. Primero resolvió con paciencia ante Osasuna en el Santiago Bernabéu (1-0, gol de Mbappé desde el punto de penalti), y después firmó una exhibición de pegada en Oviedo (0-3) con doblete del francés y un tanto de Vinicius.
La mano de Xabi Alonso empieza a notarse en un equipo que combina presión alta, posesiones largas y una defensa impenetrable. Courtois todavía no ha recibido un solo disparo claro a puerta en lo que va de curso, mientras que Tchouaméni se ha convertido en pieza clave para cerrar espacios y dar salida limpia desde atrás.
El conjunto blanco llega a esta tercera jornada con confianza plena y la sensación de que su ataque ya fluye con naturalidad. Mbappé se ha estrenado como líder ofensivo con tres goles en dos partidos, Vinicius mantiene su desequilibrio por la izquierda y el equipo encadena cinco victorias oficiales en sus últimos cinco encuentros.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en este partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, esta ocasión nos encontramos con un duelo entre el Real Madrid y Mallorca.
