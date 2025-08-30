Real Madrid- Mallorca, en directo hoy: Jornada 3 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid y el Mallorca se han enfrentado en 75 ocasiones en Primera División, con un balance muy favorable para los merengues con 46 victorias, 13 empates y 16 derrotas. En el Santiago Bernabéu, la diferencia es aún mayor, ya que son 28 triunfos locales frente a solo 5 visitantes y 4 empates, con una media superior a dos goles por partido del Madrid en casa.

MADRID.-El Real Madrid recibe en el Bernabéu al siempre incómodo Mallorca en busca del pleno de puntos Europa Press

En los últimos diez enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado ocho, con un empate y una única derrota. El precedente más cercano en Liga es en mayo de 2025, cuando los blancos vencieron 2-1 en la capital. El Mallorca no gana en Chamartín desde 2009, una estadística que refleja la dificultad que históricamente ha tenido el conjunto balear para sorprender en el feudo madridista.