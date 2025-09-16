Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League

Directo
El conjunto merengue afronta su partido inaugural con la recuperación de Bellingham y Camavinga, y la misión de confirmar su favoritismo desde el comienzo
Olympique de Marsella regresa al Santiago Bernabéu tras 16 años
El conjunto marsellés llega renovado a la competición con De Zerbi y varios refuerzos. El subcampeón francés confía en su plantilla para sorprender en el debut al rey de Europa.
Vuelve la Champions, vuelve el Real Madrid
Ya tenemos la alineación del Olympique de Marsella
Ellos son los once elegidos por Roberto De Zerbi:
- Rulli (1)
- Medina (32)
- Pavard (28)
- Balerdi (5)
- Emerson (33)
- Geoffrey Kondogbia (19)
- Pierre-Emile Højbjerg (23)
- O’Riley (17)
- Mason Greenwood (10)
- Pierre-Emerick Aubameyang (97)
- Timothy Weah (22)
Todo listo en el Bernabéu: atmósfera de estreno para la era Xabi Alonso
El estadio madridista comienza a respirar ambiente de Champions. Xabi Alonso, al mando del Real Madrid, prepara un equipo con juventud y experiencia, con los regresos de Bellingham y Camavinga desde el banquillo y Franco Mastantuono como la gran novedad en el once inicial.
Ya tenemos la alineación del Real Madrid
Ellos son los once elegidos por Xabi Alonso:
- Courtois (1)
- Alexander-Arnold (12)
- Éder Militão (3)
- Dean Huijsen (24)
- Álvaro Carreras (18)
- Aurélien Tchouaméni (14)
- Federico Valverde (8)
- Arda Güler (15)
- Franco Mastantuono (30)
- Kylian Mbappé (10)
- Rodrygo (11)
Listo el vestuario del Marsella
El Santiago Bernabéu se viste de gala
Los presidentes
𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 🤝 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳
Los convocados por Xabi Alonso
Tchouaméni lo tiene claro
Declaraciones de Xabi Alonso
Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de hoy
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, por la primera jornada de la UEFA Champions League. 👋🏻⚽
