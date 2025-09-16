Acceso

Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League

El conjunto merengue afronta su partido inaugural con la recuperación de Bellingham y Camavinga, y la misión de confirmar su favoritismo desde el comienzo

Kylian Mbappe of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Mallorca at Santiago Bernabeu stadium on August 30, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 30/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions LeagueAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Real Madrid - Olympique de Marsella: jornada 1 de la liguilla, UEFA Champions League, en vivo online

Olympique de Marsella regresa al Santiago Bernabéu tras 16 años

El conjunto marsellés llega renovado a la competición con De Zerbi y varios refuerzos. El subcampeón francés confía en su plantilla para sorprender en el debut al rey de Europa.

UEFA Champions League - Olympique Marseille Press Conference
UEFA Champions League - Olympique Marseille Press ConferenceDPA vía Europa PressEuropa Press

Vuelve la Champions, vuelve el Real Madrid

Ya tenemos la alineación del Olympique de Marsella

Ellos son los once elegidos por Roberto De Zerbi:

  • Rulli (1)
  • Medina (32)
  • Pavard (28)
  • Balerdi (5)
  • Emerson (33)
  • Geoffrey Kondogbia (19)
  • Pierre-Emile Højbjerg (23)
  • O’Riley (17)
  • Mason Greenwood (10)
  • Pierre-Emerick Aubameyang (97)
  • Timothy Weah (22)

Todo listo en el Bernabéu: atmósfera de estreno para la era Xabi Alonso

El estadio madridista comienza a respirar ambiente de Champions. Xabi Alonso, al mando del Real Madrid, prepara un equipo con juventud y experiencia, con los regresos de Bellingham y Camavinga desde el banquillo y Franco Mastantuono como la gran novedad en el once inicial.

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26
Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26AFP7 vía Europa PressEuropa Press

Ya tenemos la alineación del Real Madrid

Ellos son los once elegidos por Xabi Alonso:

  • Courtois (1)
  • Alexander-Arnold (12)
  • Éder Militão (3)
  • Dean Huijsen (24)
  • Álvaro Carreras (18)
  • Aurélien Tchouaméni (14)
  • Federico Valverde (8)
  • Arda Güler (15)
  • Franco Mastantuono (30)
  • Kylian Mbappé (10)
  • Rodrygo (11)

Listo el vestuario del Marsella

El Santiago Bernabéu se viste de gala

Los presidentes

𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 🤝 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳

Los convocados por Xabi Alonso

Tchouaméni lo tiene claro

Declaraciones de Xabi Alonso

Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de hoy

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, por la primera jornada de la UEFA Champions League. 👋🏻

