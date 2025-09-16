Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League

El estadio madridista comienza a respirar ambiente de Champions. Xabi Alonso, al mando del Real Madrid, prepara un equipo con juventud y experiencia, con los regresos de Bellingham y Camavinga desde el banquillo y Franco Mastantuono como la gran novedad en el once inicial.

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 AFP7 vía Europa Press Europa Press