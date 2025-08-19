Real Madrid - Osasuna, en directo hoy: marcador y resultado en vivo, LaLiga EA Sports

Directo
Xabi Alonso debuta con un Real Madrid que no sale derrotado en un estreno liguero desde 2008
Las 15 Copas de Europa
El Real Madrid ha cambiado el recorrido de los jugadores a su entrada al Santiago Bernabéu. Ahora, en el camino a vestuarios, los jugadores verán las 15 Copas de Europa del club. Si no se motivan con esto, yo ya no sé...
El Bernabéu, listo
Así luce el coliseo blanco antes de empezar a llenarse. Ya hay gente en los aledaños del estadio y estamos a la espera del primer once de Xabi Alonso en esta temporada...
Un ojo en el mercado
A todo esto, el Madrid tiene un ojo puesto en el mercado de fichajes. Miguel Gutiérrez, jugador del Girona sobre el que el Real Madrid tiene un 50 por ciento de los derechos, ha sido traspasado al Nápoles italiano. El precio total ronda los 20 millones de euros, por lo que el club blanco percibirá unos 10 'kilos'.
Obligado a ganar desde el arranque
Aunque estemos en la jornada 1 y esto sea larguísimo todavía, el debut con victoria del Barça obliga a los blancos a responder de la misma manera esta noche. Un tropiezo frente a Osasuna le daría ya ventaja al máximo rival. Y, aunque estamos solo en el inicio, pueden aflorar las dudas como está pasando con el Atlético. Una victoria aclararía cualquier sombra.
Previa del Real Madrid - CA Osasuna: jornada 1, LaLiga EA Sports
El 19 de agosto de 2014 Xabi Alonso pisó por última vez el césped del Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid. Aquella noche de Supercopa de España marcó el fin de su etapa como centrocampista blanco antes de marcharse al Bayern Múnich. Once años después, regresa al estadio como técnico madridista para debutar en la Liga frente a Osasuna.
Duelo de debutantes en los banquillos
El estreno no solo será especial para Alonso. También Alessio Lisci se presenta en LaLiga al frente de Osasuna tras su buen trabajo en el Mirandés. Dos entrenadores jóvenes, dos proyectos en construcción y un estreno con aroma de partido grande.
Calendario y polémica
El choque ha estado rodeado de debate desde hace meses. Tras su eliminación en el Mundial de Clubes, el Madrid pidió aplazar el encuentro alegando falta de preparación —apenas tres semanas de vacaciones y dos de pretemporada—. La Liga rechazó la solicitud y el partido se jugará un martes, algo que no incomodó a Osasuna. “Ya no valen excusas”, zanjó Alonso en rueda de prensa.
Novedades en la convocatoria blanca
La gran noticia es la presencia del argentino Franco Mastantuono, que a sus 18 años entra en su primera lista oficial y podría debutar en Liga. Regresa Fede Valverde tras una sobrecarga, mientras que el Madrid no podrá contar con Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick por lesión, ni con Rüdiger por sanción.
Osasuna, con la gesta de 2004 en la memoria
El conjunto navarro no gana en Chamartín desde abril de 2004. Llega más rodado que el Madrid, con Ante Budimir como principal amenaza tras sus 21 goles de la pasada temporada. Lisci ha apostado en pretemporada por una defensa de cinco y la profundidad de sus carrileros, además de la aportación goleadora de Raúl García de Haro.
La salida de Jesús Areso y la llegada de Valentín Rosier marcan la actualidad de un club que aún podría vivir movimientos antes del cierre de mercado. Todo ello mientras su afición sigue pendiente del futuro de Enzo Boyomo.
