El Real Madrid pone fecha y hora a la presentación de Mastantuono

Ya está aquí. Ha llegado el primer día de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid. El argentino cumple este jueves los 18 años, la fecha elegida para que comience su etapa en el conjunto blanco y sea presentado oficialmente como madridista. El club y el futbolista han esperado pacientemente a que llegara el día de su mayoría edad y para que arranque su sueño de jugar con el Real Madrid.

"El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid. Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas", anunciaba el club en su web y sus redes sociales.

Después llegará su primer contacto con la prensa como jugador del Real Madrid, introducido por Emilio Butragueño, como es habitual.