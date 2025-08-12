El Real Madrid se prueba, Mbappé se confirma contra el Tirol (0-4)

El siguiente partido del Real Madrid de Xabi Alonso será contra Osasuna, ya en LaLiga, ya oficial. Es decir, ha pasado del Mundial de Clubes a, en un pestañeo, empezar la temporada, con el paso en Tirol, para probarse contra un rival menor, pero en un partido de verdad. Para verse lejos de Valdebebas, con público y con árbitro y para ver si la pretemporada exprés ha servido para asimilar ideas nuevas a un equipo que necesita recuperar el ego tras un año sin muchas alegrías.

Aunque los goles que marcó Mbappé si dejaron cierta huella durante el curso pasado. Frente al Tirol, el nuevo número diez de la plantilla, demostró que va a seguir haciendo tantos y a poco que sus compañeros se sumen, el Real Madrid va a pelear por todo. Lo mejor será que se le sume Güler, quizá el futbolista que necesita el francés para aprovechar su esprint y sus desmarques a la espalda de la defensa, al borde del fuera de juega. Güler es un jugador distinto, ahora mismo, quizá mejor cuando juega más como interior que como mediocentro del equipo. Esa posición es para Tchouameni, que va a ser clave en este equipo, porque él es quien empieza la presión. Puede que la diferencia del equipo de Xabi Alonso esté ahí: en la constancia y el academicismo a la hora de buscar el balón cerca del área rival. La vida es más fácil si se roba pronto. No lo hizo todo el partido, pero sí bastante rato en la primera parte y con bastante fortuna. Sí Xabi puede aprovechar el poco tiempo que le queda y lo va afinando durante el curso, el Real Madrid subirá varios peldaños.ç

Mbappé y Güler, además de momentos de Brahim, fueron buenas noticias arriba. La titularidad del Brahim dice muchas cosas. No fue para Rodrygo ni tampoco para Gonzalo, quien sí la consiguió en el Mundial de Clubes. Con Bellingham lesionado, ese sitio es una puerta de entrada en el once y Brahim lo sabe.

Arriba Mbappé manda ya atrás la figura de Huijsen cada día es más alargada y con más jerarquía en el equipo. Su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás va a ser un factor absolutamente diferencial en el Real Madrid de esta temporada. Xabi Alonso le puso junto a Militao en una defensa de cuatro, que ya con los cambios en la segunda mitad, con Alaba en el campo, se hizo de cinco. Ya no estaba Militao, que marcó el primer tanto de cabeza.

El partido fue más para confirmar que se va por el buen camino que para sacar conclusiones definitivas. El Madrid sí que parece a punto para competir y habrá que ir viéndole en los partidos serios para comprobar de verdad cuál es su nivel. Tiene equipo e ideas para competir contra casi todos los rivales de LaLiga, pero necesita comprobar si está para pegarse de igual a igual contra los equipos tops de Europa.

Como sucede con los amistosos, tras los goles de Mbappé y el paso de los minutos, la seriedad del encuentro se fue diluyendo con los cambios, aunque Xabi Alonso aprovechó para probar a Alaba de mediocentro, cerca de la defensa y para dar minutos a Rodrygo, el futbolista a quien todo el mundo mira. Jugó en la banda izquierda y en una combinación con Mbappé, marcó el cuarto tanto del Real Madrid. Recibió los abrazos de los compañeros y, aunque le costó, al final, sonrió.